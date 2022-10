Sua empresa sabe como prevenir acidentes ambientais?

Os riscos de acidentes ambientais estão presentes em todos os segmentos. Desta forma, é importante que as empresas, potenciais causadoras de danos ao meio ambiente, invistam em análises e medidas de prevenção de riscos.

Em alguns casos, a empresa é obrigada a reparar os danos causados ao meio ambiente, gerando uma despesa alta, o que prejudica o orçamento da instituição. Por isso, é essencial que o empreendimento adote as seguintes estratégias para prevenir esses riscos:

- Investir em programas de prevenção, monitoramento e gestão de riscos ambientais;

- Estar em conformidade com as exigências das regulamentações vigentes no país;

- Avaliar os riscos ambientais.

A seguir, confira os acidentes ambientais que mais prejudicam o meio ambiente:

1.Contaminação hídrica com substâncias químicas;

2. Incêndios florestais;

3. Contaminação de águas subterrâneas;

4. Contaminação do solo com substâncias tóxicas;

5. Mortandade de animais proveniente das ações realizadas pelo homem.

Mortandade de peixes retrata a contaminação dos rios (Banco de imagem/Freepik)

De acordo com o relatório de acidentes ambientais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), são ocorrentes nos principais acidentes líquidos inflamáveis, como o petróleo.

Ainda segundo o documento, rompimentos de barragens de água e a contaminação de corpos hídricos também acontecem com frequência.

Observando esse cenário, nota-se que cada empresa possui suas características e riscos individuais. Esse fato deve ser levado em consideração no momento de prevenir qualquer tipo de dano ambiental. É válido ressaltar que toda instituição deve ter um plano de emergência e verificar todas as situações possíveis.

