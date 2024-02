Studio Guto Lopes apresenta metodologia GL15: Perca 10kg em 50 dias

O Studio Guto Lopes é conhecido pela metodologia GL15, focada em ajudar pessoas interessadas em emagrecer de forma saudável e consistente. Com o acompanhamento multiprofissional e técnica exclusiva, o estúdio consegue fazer com que os alunos percam até 10 quilos, em apenas 50 dias. O resultado é considerado incrível e tem chamado a atenção de cada vez mais pessoas em busca de um estilo de vida mais ativo.

Mas como é possível alcançar esse resultado tão rápido? Segundo o próprio Guto Lopes, a metodologia começa dando atenção ao pensamento, foco e objetivos dos alunos: “Na época em que criei a metodologia, eu entendi que era importante entender o psicológico do aluno. Muitos não conseguiam seguir um protocolo, uma dieta, mesmo que já estivessem treinando em alguma academia antes. Então, no primeiro momento, a equipe realiza uma conversa para entender o estado de espírito do aluno, o porquê das ações e a rotina. A partir deste entendimento, eu entro na parte do treinamento”.

Para alcançar o resultado, o Studio Guto Lopes também oferece um plano nutricional a ser seguido e treinos de alta intensidade, como o hit. Além disso, o estúdio se preocupa em acolher e atender bem seus alunos, fator muito importante para a continuidade do trabalho realizado.

A estratégia deu tão certo que a rede de academias tem crescido. (Foto: divulgação)

Como o método GL15 emagrece 10kg em 50 dias:

Entre as dicas de Guto Lopes, estão o trabalho psicológico com o aluno, a criação de uma rotina saudável, a oferta de um plano nutricional e treinos de alta intensidade, além do acolhimento e bom atendimento ao aluno. Com esses fatores, o estúdio consegue entregar resultados incríveis em um curto espaço de tempo.

A estratégia deu tão certo que a rede de academias de ginástica tem crescido e expandido. Atualmente, a empresa conta com cinco unidades na cidade, localizadas em Icoaraci, Cidade Nova, Pedreira, e duas outras unidades no Umarizal.