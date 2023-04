Sou Síndico: Porter Group traz a Belém evento condominial gratuito

Belém receberá no mês de maio a 2ª edição da jornada Sou Síndico, promovida pelo Porter Group, empresa pioneira no ramo, uma oportunidade imperdível para ficar por dentro das inovações condominiais e obter conhecimentos sobre a área. O evento é gratuito e ocorrerá no dia 04/05, às 18h, no Do It Coworking, localizado na Rua Avertano Rocha, no bairro da Campina.

Os convidados dessa edição são: o mediador e diretor de relacionamento do Porter Group, Odirley Rocha; o diretor comercial do Grupo JGS Corretores, Antonio Jorge Vidigal de Souza; a CEO do Zé Mercado, Aline Pinheiro; o CEO da Administradora de Condomínios Semog, Geraldo Galvão; o Síndico Profissional e Consultor Condominial, Arthur Júnior; o Sócio do JNPM Advogados, Max Jardim Bezerra e o diretor do Porter Group, Douglas Comann.

Douglas Comann, representante da Porter Belém, ressalta que o evento poderá colaborar para boas práticas condominiais na capital (Divulgação/ Porter Group)

Na ocasião, serão realizados bate-papos com mesa redonda e a palestra com a temática “Os 4 Pilares de Conexão do Síndico Inovador”, sob mediação do diretor de relacionamento da Porter Group, Odirley Rocha. De acordo com o gestor da Porter Belém, Douglas Comann, o evento tem como principal missão conectar administradores, síndicos e empresas a boas práticas condominiais.

“A Porter por ser a maior empresa de portaria remota do Brasil e estar presente nas principais cidades do país, consegue reunir um fluxo de informações e estar envolvida num ecossistema condominial muito forte. Então, a jornada Sou Síndico é baseada em levar para essas cidades um momento com pessoas influentes da região e do Brasil referente ao mercado de condomínios. Esse evento é muito importante para a região norte, optamos em colocar Belém para colaborar para que o mundo condominial da cidade seja melhor”, explica.

Os interessados devem acessar o link do Porter Group para realizar a inscrição. Para mais informações clique aqui.