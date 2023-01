Sophos inaugura nova unidade com estrutura completa no coração da Marambaia

Ano novo, com unidade nova. É assim que o Colégio Sophos inicia o ano de 2023, oferecendo aos seus alunos uma nova unidade da instituição de ensino que é referência na capital paraense. O novo espaço, localizado no coração da Marambaia, um dos mais populosos da cidade, vai garantir muito mais conforto e, claro, o ensino de qualidade que só o Sophos oferece.

As obras seguem a todo vapor, para entregar uma escola que o bairro da Marambaia merece. Toda a estrutura da nova unidade do Colégio Sophos, localizada na Tavares Bastos, foi pensada e planejada para oferecer uma excelente infraestrutura aos alunos, com um espaço amplo, aberto e inspirador, pronto para recebê-los nos melhores momentos de suas vidas.

Infraestrutura e educação de qualidade

A nova unidade da Tavares Bastos vai contar com um amplo espaço de recreação, salas climatizadas, quadra poliesportiva, salas de leitura e muito mais. Além disso, o Sophos possui um excelente corpo docente formado por especialistas e mestres, e tem parcerias com a Escola da Inteligência, que oferece apoio socioemocional desde as séries iniciais até o ensino médio, com o programa bilíngue PES Language Program, das turmas do jardim I ao 5º ano/9, e com o Sistema SAE Digital, que desenvolve materiais didáticos que colocam o aluno no centro do processo de ensino e de aprendizagem.

O Colégio Sophos oferece educação para a vida toda, com turmas do Maternal até o Ensino Médio, além das turmas pré-Enem. As matrículas da instituição, que possui unidades na Augusto Montenegro, Tavares Bastos e em Paragominas, já estão abertas e as aulas iniciam no dia 2 de fevereiro. Invista no futuro do seu filho. Venha para o Sophos!