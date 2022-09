Sistema OCB promove a ação Dia de Cooperar e beneficia mais de 500 pessoas em Porto de Trombetas

Até a mãozinha do Dia C entrou no ritmo da aula funcional em uma manhã movimentada em Porto Trombetas. A ação do Dia de Cooperar, da CREDNORTE, em parceria com o Sistema OCB, trouxe diversas ações de esporte e lazer para a comunidade do distrito no último sábado (24). A singular promoveu a terceira edição do movimento de voluntariado que tem alcançado cooperativas e comunidades em todo o Brasil. No total, participaram cerca de 500 pessoas.

A dança também esteve presente durante a programação do Dia C (Divulgação Sistema OCB)

Foi promovida uma manhã com diversas esportivas, feira de exposição com produtos de empreendedores locais e serviços sociais. A programação ocorreu no espaço Mineração Esporte Clube (MEC) com o apoio do Sistema OCB/PA.

A comemoração do Dia C em Porto Trombetas ocorreu durante todo o mês de setembro, com torneio de futsal para os cooperados que trabalham e moram na Mina do Aviso (distante 35 km) da cidade de Porto Trombetas; Competição de natação para os filhos dos cooperados que moram na vila de Porto Trombetas; Corrida rústica com a participação de 300 atletas (feminino e masculino).

Já no dia 24, a celebração do Dia C teve diversas atrações. Na feira de exposição, participaram 12 empreendedores, todos de Porto Trombetas, de ramos variados como artesanato, venda de sapatos, roupas e tapetes. As inscrições foram abertas para toda a comunidade. O objetivo foi fomentar a economia local e promover mais uma forma de divulgar essa produção.

Um dos bons exemplos foi a empresa Dona G, que foi constituída em junho e contou com o suporte da cooperativa CREDNORTE. A empresa trabalha com vendas de calçados, masculino e feminino. O suporte financeiro da cooperativa foi importante para a compra das primeiras mercadorias e construção da sede da empresa, que fica localizada na rua Santana N° 133.

"A cooperativa foi muito importante para esse começo. Eu usei o empréstimo de R$ 9 mil para fazer a aquisição dos mobiliários e dos primeiros calçados. Nos preocupamos em fazer algo especial, todo no vidro, balcões, prateleiras e pufs. E essa feira foi muito estratégica, não apenas para ampliar a comercialização, mas para dar uma nova visibilidade para o meu negócio. Porque ainda tem muita gente que não conhece o que é feito aqui em Porto Trombetas", reiterou Grissia Oliveira, cooperada e proprietária da Dona G.

O Dia C em Porto Trombetas também teve foco no princípio da Intercooperação. Em relação à limpeza do espaço, foi feita parceria com a cooperativa de trabalho COOPERBOA. O transporte da Banda que participou da programação de aniversário foi feito pela COOPERBARCOS. Também foram distribuídos brindes com kits de chocolate CacauWay da cooperativa COOPATRANS e 1.300 ecobags produzidos pela COOPERMODAS, cooperativa de corte e costura de Barcarena.

Entre as atividades esportivas, ocorreram as aulas de zumba, funcional, futebol masculino e feminino, futevôlei, tênis e aulas de karatê. Também houve corte de cabelo masculino gratuito para a comunidade e a criançada pôde curtir as piscinas do clube, pula-pula e pinturas.

"Agradecemos a cada participante e a todos os times e grupos que participaram das competições esportivas, assim como a toda equipe da cooperativa que desde cedo está conosco. O Dia C representa exatamente isto: todos cooperando juntos para o desenvolvimento de todos", afirmou o presidente da CREDNORTE, Darley Coelho.

Já na programação cultural, participou o grupo de dança Pérolas Negras, do quilombo Boa Vista. Embora carregue rostos, sotaques e culturas diferentes, Porto Trombetas mantém as raízes do Pará, como o carimbó do grupo Parauara. O projeto iniciou em uma escola de Terra Santa e passou a ser referência cultural no município. Presta serviços sociais a 20 crianças e jovens com oficinas de dança, carimbó e percussão. Também trabalha com inclusão de pessoas com deficiência. A CREDNORTE tem apoiado o projeto, com a aquisição de roupas e instrumentos. “Parabenizamos a iniciativa da cooperativa e nos disponibilizamos a auxiliá-la para que o evento tenha proporções ainda maiores no próximo ano. Traremos outras instituições parceiras, como o Sebrae/PA, que também entrarão nessa corrente de voluntariado”, afirmou o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol.