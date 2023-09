Sistema OCB/PA promove o 1º Encontro de Advogados Cooperativista do Estado do Pará

Na manhã do dia 5 de setembro, o Hotel Atrium Quinta de Pedras abriu as portas para o prestigioso 1º Encontro de Advogados Cooperativistas do Estado do Pará, promovido pelo Sistema OCB/PA. O evento reuniu os mais renomados profissionais da advocacia cooperativista, bem como destacados contadores e presidentes de diversas cooperativas, com o propósito de abordar temas ligados ao Direito Cooperativista.

O destaque da programação foi a participação do ministro Benjamin Zymler, do Tribunal de Contas da União, e do procurador federal, Diego Gusmão, que entregaram palestras de grande relevância sobre o papel do Tribunal de Contas da União no âmbito do Cooperativismo e das Licitações Públicas. Gusmão, por sua vez, palestrou sobre as Cooperativas de Trabalho e seu impacto nas Licitações Públicas. Após cada palestra, foi reservado um tempo para que o público presente pudesse esclarecer suas dúvidas e fazer perguntas aos palestrantes.

O ministro Benjamin Zymler compartilhou sua perspectiva: “Eu aprendi e continuo aprendendo muito sobre o cooperativismo, agora presente neste encontro, e eu espero continuar aprofundando meu conhecimento sobre o cooperativismo aqui no Pará.” Essas palavras refletem a importância do evento na disseminação do conhecimento e no fortalecimento do cooperativismo na região.

Ao longo do evento, os advogados participantes tiveram a oportunidade de se aprofundar em temas relacionados ao Direito Cooperativista, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o papel das Cooperativas de Trabalho nas Licitações Públicas e os impactos das ferramentas legais nas cooperativas. O ambiente descontraído do encontro também favoreceu o networking entre os presentes. Além disso, houve o sorteio do livro “Cooperativismo Financeiro na Década de 2020: Sem Filtros”, de autoria de Ênio Meinem, e publicações de outros palestrantes. Um delicioso coquetel proporcionou momentos de confraternização e interação.

Para finalizar a programação do evento que entrou para a história do Sistema OCB/PA, o presidente da Associação Iberoamericana de Direito Cooperativo, Ronaldo Gaudio, com a palestra sobre o impacto das ferramentas de direito cooperativo.

A Dra. Nelian Rossafa, assessora jurídica e idealizadora do evento, expressou sua satisfação: “A realização deste encontro vem como mais um compromisso cumprido pelo Sistema OCB/PA em disseminar o aprendizado e a qualificação da mão de obra cooperativa, reunimos profissionais que desempenham um papel fundamental nas cooperativas paraenses. Foi um esforço coletivo e juntos abordamos assuntos de extrema relevância para nossos negócios”. As palavras de Nelian evidenciam o sucesso e a importância desse encontro para a comunidade cooperativista do Pará.

O 1º Encontro de Advogados Cooperativistas do Estado do Pará foi um triunfo. Em um breve momento durante o evento, o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, enfatizou os investimentos e o crescimento das cooperativas que operam no Pará, declarando: “Estamos comprometidos em trabalhar incessantemente para tornar o Pará o melhor lugar possível. Como entusiastas do cooperativismo, é imperativo que unamos nossas forças e invistamos nas cooperativas do Estado”, afirmou.

O evento representa um local de inestimável valor para aqueles que atuam nesse setor.