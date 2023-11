Sistema OCB/PA promove ação de aplicação do diagnóstico de identidade com as cooperativas minerais

O Sistema OCB/PA desenvolve ações importantes junto às cooperativas paraenses, utilizando o Diagnóstico de Identidade (AvaliaCoop). O diagnóstico visa incentivar o cumprimento da legislação cooperativista, além das boas práticas de governança cooperativista.

Ao longo de duas semanas, a técnica de operações do setor mineral do Sistema OCB/PA, Luciane Fiel, percorreu a região sudoeste paraense, realizando atendimentos nos municípios de Novo Progresso e Itaituba e seus distritos, Moraes de Almeida e Castelo dos Sonhos. Ao todo foram atendidas dez cooperativas minerais, marcados por planejamento, execução, controle e aprendizado contínuos das cooperativas.

Durante esse período, o Sistema OCB/PA auxiliou a Federação das Cooperativas de Garimpeiros do Pará (Fecogap) e as singulares Coogamibra, Coopertrans, Cooperminera, CGL, Uniouro e Dois Coringas, oferecendo orientações para o desenvolvimento da autogestão. Além desses atendimentos, a técnica de operações também realizou sessões informativas nas cooperativas Coopermi e Coopemvat, destacando a importância da adesão ao diagnóstico identidade.

A Cooperativa do Garimpeiro Legal (CGL), membro ativo do Sistema OCB, destaca-se entre as cooperativas beneficiadas. Com mais de 2 mil cooperados em Itaituba, a CGL está alinhada com as diretrizes do Sistema OCB, especialmente com o diagnóstico de identidade. Essa ação não apenas impulsiona o desenvolvimento da CGL, mas também contribui para uma gestão alicerçada na ética, legalidade, inclusão e responsabilidade.

A CGL, em sintonia com todo conhecimento adquirido pelo diagnóstico, incorporou à sua gestão o compromisso de fomentar uma missão, visão e valores atualizados, visando alcançar uma mineração justa e responsável.

Luciane Fiel destaca que essas parcerias entre as cooperativas minerais e o Sistema OCB/PA não apenas impulsionam a produção econômica no Pará, mas também geram empregos.“O diagnóstico de identidade realizado nas cooperativas é fundamental, pois possibilita ajustes orientados desde o processo de admissão de um cooperado até o retorno para a comunidade local, e dessa forma vem contribuindo para uma gestão mais eficaz e sustentável, proporcionando impacto positivo e fortalecendo o segmento mineral”.

Ela reforça que a missão persistente é manter a mesma ética e compromisso, contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável na região.