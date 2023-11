Sistema OCB/PA desenvolve ação com cooperativas minerais na região sudoeste do Pará

Guiar as cooperativas para uma gestão orientada com oportunidades de mercado e redução de riscos é um dos propósitos do AvaliaCoop, programa de diagnósticos que visa incentivar as boas práticas cooperativistas. Desta forma, durante duas semanas no mês de novembro, o Sistema OCB Pará realizou atendimentos em cooperativas do segmento mineral, nos municípios de Novo Progresso e Itaituba e seus distritos, Moraes de Almeida e Castelo dos Sonhos.

Durante esse período, a técnica de operações do segmento mineral do Sistema OCB Pará, Luciane Fiel, percorreu a região sudoeste paraense realizando atendimentos direcionados à aplicação do diagnóstico de identidade, um dos níveis do programa que avalia conformidades da legislação e dos princípios cooperativistas, com as cooperativas COOPERTRANS, CGL, COOGAMIBRA, COOPERMINERA, DOIS CORINGAS e UNIOURO. Também houve atendimento as cooperativas COOPERMI e COOPEMVAT, registradas recentemente a entidade, apresentando a necessidade e importância de adesão ao diagnóstico.

Com grande importância nas ações com as cooperativas minerais, a Federação das Cooperativas de Garimpeiros do Pará (FECOGAP), auxilia nesta sensibilização sobre a importância e resultados positivos que podem ser alcançados pelo AvaliaCoop. Assim como também aderiu ao diagnóstico, para estar gerindo e atuando da melhor maneira possível.

“Eu agradeço ao sistema OCB|PA por proporcionar aprendizado e capacitação, por meio do diagnóstico com as cooperativas minerais, e a técnica Luciane Fiel pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, pois a partir de agora nossas cooperativas dão mais um passo para legalização no âmbito do cooperativismo paraense, e estão mais motivadas a buscar conhecimento e organizar a casa. Estou feliz em ver que estamos no caminho certo”, disse Amaro Rosa, presidente da FECOGAP.

A adesão vem gerando um olhar mais detalhado para o segmento, com grandes avanços e desenvolvimentos vindo de cooperativas regulares com o Sistema OCB|PA. Uma delas é a COOPERTRANS, cooperativa com mais de 6 mil cooperados, que foi reconhecida como cooperativa ouro, na categoria identidade cooperativista, no prêmio SomosCoop|PA 2022, a maior premiação do cooperativismo paraense.

“É muito importante para que possamos melhorar a nossa gestão, e estarmos sempre alinhados com as conformidades cooperativistas. Nos motiva saber que temos uma instituição tão forte como a OCB, preocupada com a gestão e a vida das cooperativas. Então, mais uma vez, agradeço ao Sistema OCB pela oportunidade de estar com a gente fazendo esse diagnóstico e nos orientando”, disse Pedro Mello, presidente da COOPERTRANS.

Desenvolvimento

Outro exemplo de como o Avaliacoop tem auxiliado no desenvolvimento das cooperativas, é a Cooperativa do Garimpeiro Legal (CGL), que através das orientações sobre liderança e gestão, definiu propósito e estratégias, implementando na sua identidade missão, visão e valores, visando alcançar uma mineração mais justa e responsável.

“O diagnóstico é um grande passo, uma vez que, auxilia no desenvolvimento da CGL, com ações de aprendizagem contínua que contribuem ao desenvolvimento da autogestão. Tendo como base todo esse conhecimento, a Cooperativa CGL detém de forma atual, missão, visão e valores, que traduzem essa gestão e com finalidade, integrar ao seu cooperado, respeitando a ética, legalidade, inclusão e dentre outros valores, oferecendo condições dignas de seu sustento e oportunidade para que todos possam crescer de forma ética e responsável”, contou Jéssica Colares, diretora financeira da CGL.

Luciane Fiel destaca o Avaliacoop como um impulsionador no desenvolvimento das cooperativas, reforçando a missão persistente de manter o compromisso, contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável das cooperativas. “O diagnóstico identidade é fundamental,pois possibilita ajustes orientados desde o processo de admissão de um cooperado até o retorno da atividade à comunidade local, através das ações socioambientais, tem assim contribuído para uma gestão mais assertiva, proporcionando impacto positivo e fortalecendo o segmento mineral”, disse a técnica.