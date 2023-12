Sistema OCB/PA, Central Cuia e DGRV realizam o ‘Intercâmbio Cuia’, no interior do Pará

A Central das Cooperativas de Produção Familiar da Região Amazônica (Cuia), em colaboração com o Sistema OCB/PA e a Confederação Alemã das Cooperativas (DGRV), promoveu com sucesso o "Intercâmbio Cuia". Durante três dias intensos, representantes de sete cooperativas participantes embarcaram em uma jornada de aprendizado, realizando visitas técnicas a três cooperativas referências: CAMTA, COAFRA e COOPERNORTE. O objetivo principal foi conhecer as boas práticas sobre planejamento de negócios, processos administrativos, e práticas de gestão e comercialização.

Durante esse período imersivo, os representantes puderam conhecer as melhores práticas e aprimoraram seu entendimento sobre a realidade operacional das cooperativas anfitriãs. O intercâmbio proporcionou uma oportunidade única para compartilhar conhecimentos e fortalecer laços entre as cooperativas, promovendo a sinergia e o avanço conjunto do cooperativismo na região amazônica. Ao todo, a Cuia congrega 11 cooperativas, contudo, somente seis participaram do projeto, são elas: Cooasp, Camppax, Cooafac, Coopfra, Cooper e Cooasafra.

A parceria estratégica entre Cuia, Sistema OCB/PA e DGRV não apenas evidencia um compromisso conjunto, mas também destaca a relevância da cooperação internacional como catalisador essencial para o crescimento econômico e social regional. Júnior Serra, superintendente do Sistema OCB/PA, ressalta a importância do projeto ao fornecer às cooperativas meios para se destacarem:

"A nossa principal missão é promover um ambiente favorável para o desenvolvimento de todas as cooperativas, e o projeto entra como uma forma dessas cooperativas melhorarem o seu trabalho e a forma como são feitos os seus produtos".

O consultor da DGRV, Silvio Giusti, compartilha a crença de que o projeto pode fortalecer significativamente o trabalho das cooperativas agrícolas: "Apoiar as atividades dessas cooperativas tem uma representatividade muito grande. Com o 'Intercâmbio Cuia', temos a oportunidade de ampliar o conhecimento das lideranças dessas cooperativas, capturando boas práticas e boas experiências".

Esta é a primeira vez que o projeto é realizado desde a criação da Cuia, em 2018, e os resultados são promissores. O diretor-presidente da Cuia, André Bezerra, expressa otimismo sobre o crescimento esperado nas operações e produtos das cooperativas.

"Nosso principal objetivo é fortalecer não só as cooperativas, mas também a Central. Com essas visitas, podemos esperar um ótimo crescimento, tanto nos produtos quanto nos trabalhos dos cooperados", destacou.