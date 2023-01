Sistema OCB/PA afirma que o interesse pelo cooperativismo cresceu em 2022

No Pará, as cooperativas unem direta e indiretamente mais de 1 milhão de paraenses. O resultado de 2022 mostra que o interesse em empreender por meio de cooperativas tem crescido, e o Sistema OCB/PA realiza diversas ações para auxiliar nesse desenvolvimento.

Um dos principais eixos que mais cresceu em 2022 foi a Formação Profissional, que aumentou em 13,3% em comparação a 2021, totalizando 278 ações para as cooperativas e um investimento de mais de R$ 700 mil.

“Temos a satisfação de, hoje, poder dizer que 70% do recurso do Sistema OCB/PA é investido na sua atuação finalística para atendimento das cooperativas. Apenas 30% é utilizado na área meio, para manutenção das nossas atividades”, afirma o superintendente do Sistema OCB/PA, Júnior Serra.

VEJA MAIS

Um dos destaques em capacitações foi o ramo saúde. A cooperativa Unimed Belém ganhou o 1º lugar no Prêmio SomosCoop|PA na categoria “Busca pelo Conhecimento”. No ramo Transporte, também se investiu em capacitação. As capacitações aconteceram em 10 cidades do Pará com o curso itinerante de Condutor de Veículo Transporte Coletivo de Passageiros. A iniciativa foi feita em parceria com a Central das Cooperativas de Transporte do Estado do Pará (CENCOPA), responsável por cerca de 25% do total de cooperativas no Estado.

Já o ramo Consumo se destacou com o I Workshop de Cooperativismo na Indústria da Construção Civil no Norte do Brasil, que ampliou a compreensão sobre o cooperativismo na prática e abordou formas de melhorias nas relações comerciais. A programação foi uma iniciativa da COOPERCON|PA em parceria com o Sistema OCB/PA.

Outro eixo de atuação expressiva em 2022 foi o Fomento ao Mercado das Cooperativas. Em abril, ocorreu a 2ª edição da Feira de Negócios do Cooperativismo Paraense, a única nesse formato em todo o Brasil. O evento recebeu cerca de 15 mil pessoas e os negócios fechados foram estimados em R$ 2,5 milhões, não considerando a intensa prospecção de novas parcerias iniciadas durante o evento.

As ações voltadas para o ramo agropecuário também tiveram ênfase no fortalecimento de mercado. No total, foram 471 ações voltadas para o ramo agro, beneficiando 16.640 pessoas. Destaca-se a parceria com a Universidade de Alicante, que articulou a visita da cooperativa Callosa d'en Sarrià no Pará, na sede da Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu (CAMTA) para conhecer a história, a produção e as frutas comercializadas. Como desdobramento, foi assinada carta de intenções de relações comerciais entre as partes singulares.

Já nas cooperativas educacionais, investiu-se em consultorias em comunicação e marketing para auxiliá-las nas campanhas de matrículas, visando ampliar o número de alunos com estratégias de divulgação digital.

Em relação às cooperativas de reciclagem, o foco foi a prevenção de riscos no âmbito jurídico com a elaboração de um plano para promover ações voltadas para a segurança jurídica das cooperativas e ações que visem a prevenção de riscos.

Nas cooperativas minerais, em parceria com a FECOGAP e com a ANORO, foram realizadas visitas em singulares na região do Tapajós, visando atendê-las com o interesse em registrar e acompanhar a atualização cadastral das já registradas junto ao Sistema OCB/PA.

Crescimento

Nas ações com o ramo crédito, o auxílio é para expansão da atuação das cooperativas em todo Pará. De acordo com o Panorama do Cooperativismo, as singulares congregam mais de 186 mil pessoas. Um dos bons exemplos foi a Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA, que finaliza o ano com 22 novas agências no Estado.

“Fechamos o ano com um balanço extremamente positivo e tenho certeza que 2023 será ainda mais brilhante. Não resta dúvida de que nós somos o presente e o futuro da economia desse Estado”, frisou o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol.