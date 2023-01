Sistema OCB fomenta a economia paraense por meio do cooperativismo

Ser empreendedor é enfrentar desafios diários para que o negócio se desenvolva. Quando se empreende por meio de cooperativas, esses desafios são compartilhados por conta da gestão democrática e as decisões são feitas em grupo, ou seja, pessoas unidas em prol de um objetivo comum alcançam melhores condições de trabalho e tornam o negócio mais competitivo.

No Pará, essas cooperativas contam com suporte de instituições especializadas para assistência jurídica, apoio em cursos de capacitação e intermediação para formalizar parceria. Como é o caso do Sistema OCB/PA, entidade que é responsável pelo fomento e defesa do sistema cooperativista paraense, apresentando o cooperativismo como solução para um mundo mais justo e com melhores oportunidades para todos.

O presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, relata que o trabalho é árduo para que o modelo de negócio cooperativista seja representado em toda a sua potencialidade nas esferas políticas, beneficiando todos os envolvidos e fomentando a economia do estado.

“Trabalhamos para articular com os poderes executivo, legislativo e judiciário, justamente para que o movimento seja pautado nas políticas públicas e leis de incentivo sejam desenvolvidas para o setor. Além disso, apresentamos as singularidades e realidades, para que sejam levadas em consideração no momento da tomada de decisões.” conta o presidente.

Sempre atenta aos cenários político, econômico e social e a movimentações que possam trazer impactos para o cooperativismo brasileiro, a OCB/PA desenvolve produtos e serviços de orientação técnica para contribuir com a sustentabilidade das cooperativas.

“Prestamos todo o apoio necessário, desde o início da organização do grupo e constituição da cooperativa, de fato, prestando orientações técnicas, legais, contábeis, administrativas e financeiras. Auxiliamos no desenvolvimento do negócio, fomentando novos mercados, assim como fortalecendo a governança e gestão”, afirmou o Superintendente do Sistema OCB/PA, Júnior Serra.

O movimento cooperativista, nos últimos anos, ganhou força e vem crescendo exponencialmente. Só no Pará, 1 milhão de pessoas estão envolvidas direta e indiretamente, contabilizando um faturamento de mais de R$ 400 milhões e R$ 1,4 bilhões de ativos totais, provando a sua potencialidade.

As vantagens de empreender em cooperativa são inúmeras. Compartilhar recursos necessários como financeiros, maquinários e estruturais é um dos benefícios em se cooperar, aumentando a eficácia de todos os envolvidos. Dessa forma, o poder de compra e venda pode ser fortalecido, ampliando a produção ou serviço, e consequentemente o seu alcance de mercado, agregando valor ao seu produto.

Outra vantagem é adquirir melhores condições de acesso a serviços financeiros, como crédito ou empréstimos, para investir no desenvolvimento e aprimorar o negócio, podendo chegar ao nível de grandes empresas. Uma opção é realizar o serviço com as cooperativas de crédito com inúmeros benefícios de produtos aos cooperados.

Combinar competências através de compartilhamento de conhecimentos e habilidades, de forma democrática, onde todos participam, é outro diferencial. Todos opinam e votam no melhor, gerando excelentes resultados através do conhecimento coletivo geral.

