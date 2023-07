Sistema Fiepa leva mais educação para São Sebastião da Boa Vista, no Marajó

O Sistema Fiepa, por meio do Sesi e do Senai, está contribuindo com o município de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, para melhorar os índices da educação e gerar emprego e renda na região. As ações envolvem aulas de robótica na educação básica, cursos profissionalizantes e turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA Pro). O trabalho iniciou em maio de 2022 e já está dando resultados expressivos.

Em pouco mais de um ano, já são 400 alunos certificados pelos cursos de qualificação profissional do Senai, 2 mil beneficiados pelas aulas de robótica, implementadas pelo Sesi, na rede municipal de ensino, e mais de 70 alunos cursando a Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante (EJA Pro), modalidade de ensino em que o aluno conclui a educação básica e, ao mesmo tempo, aprende uma profissão.

“Agradecemos a confiança do Senai e do Sesi de adotarem São Sebastião da Boa Vista como um município de referência no Marajó para desenvolver este projeto. Nós representamos o povo boavistense e queremos ser multiplicadores desse projeto para melhorar nosso Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), nossa educação de ensino médio e nossa educação de ensino superior”, disse o prefeito de São Sebastião da Boa Vista, Getúlio Brabo.

Segundo os diagnósticos feitos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA), dos 17 municípios que formam o arquipélago do Marajó, 15 não possuem planejamento para a educação. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que, enquanto no Brasil a evasão escolar nas séries iniciais é de 0,5, no Pará, é de 1,7 e, no Marajó, é de 3,2. Nas séries finais, o abandono da escola nos municípios marajoaras chega a quase 8, enquanto no estado é de 4,5 e no Brasil é de 1,9.

Ações do Sistema Fiepa também priorizam a educação infantil (Divulgação/Sistema Fiepa)

Para Dário Lemos, diretor regional do Senai e superintendente regional do Sesi, quando a responsabilidade pela educação é dividida, pode gerar bons resultados para a comunidade.

“Nosso objetivo, primeiramente, é melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem em São Sebastião da Boa Vista e sabemos que a realidade de um município só pode ser transformada por meio de uma educação de qualidade. Quando encontramos pessoas interessadas com essa transformação e alinhadas com nosso modo de ver a educação, não medimos esforços para contribuir”, reforça Lemos.