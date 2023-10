Sistema antifadiga garante segurança de trabalhadores em operação industrial

Conduzir veículos à noite é uma tarefa que exige atenção redobrada dos motoristas comuns. Essa cautela e responsabilidade também faz parte das medidas adotadas por indústrias que mantém operações de alto risco ativas durante o período noturno. Nesses empreendimentos, a promoção da segurança do trabalho vai além dos cuidados básicos e envolve investimentos em tecnologia e inovação, com o uso de recursos como o sistema de monitoramento e gestão de fadiga já em uso no estado do Pará.

A principal interface do sistema são os óculos com sensores capazes de mapear em tempo real pontos dos olhos do operador dos caminhões e detectar sinais de fadiga e sonolência na direção. Caso os movimentos oculares e das pálpebras apresentem alguma alteração, o equipamento emite alertas para que uma equipe de despacho e supervisão possa interceder.

Devido ao seu diferencial, essa ferramenta se tornou uma importante aliada da estratégia segurança do trabalho no setor mineral. Isso porque os dados dos condutores podem servir, por exemplo, para que as equipes encaminhem o operador para práticas de ginástica laboral e acompanhamento com médico do trabalho.

A experiência com o sistema de monitoramento e gestão de fadiga começou a ser utilizada há 10 anos pela Vale nas atividades de transporte de minério de ferro em Carajás e na Serra Leste e atualmente é obrigatória em todas as operações semelhantes da companhia.

Nonato Soares, gerente de Segurança Ocupacional / Minério de Ferro da Vale, diz que o desenvolvimento do sistema foi possível graças à uma abordagem colaborativa e interdisciplinar que levou em conta as necessidades da área mineral.

“A integração desse programa às demais medidas de segurança do trabalho foi uma prioridade. Ele se encaixa perfeitamente com nossos protocolos existentes, como treinamentos, políticas de ergonomia e controles de gestão. Isso garante uma abordagem holística para a segurança de nossas operações”, afirma.

O gerente explica ainda que a disseminação do sistema na companhia se deve às diversas vantagens demonstradas nos quesitos de segurança dos trabalhadores, eficiência e de redução de custos com a prevenção de acidentes. “Implantando este processo comprovamos nosso compromisso com a segurança de nossos colaboradores e com a responsabilidade social corporativa”, pontua.

Para garantir a efetividade do projeto e a manutenção dos bons resultados, medidas complementares como treinamento dos colaboradores, realização de campanhas educativas periódicas, geração de dados e elaboração de relatórios também fazem parte da estratégia, que recebeu o Prêmio Boas Práticas na Mineração do Brasil em 2022.

“A adaptação do Sistema de Monitoramento de Fadiga à rotina dos trabalhadores foi uma etapa essencial. Realizamos treinamentos detalhados para garantir que todos entendessem como o sistema funciona e os benefícios que ele traz, na implantação as famílias de colaboradores também foram envolvidas nesse processo de conscientização. Houve uma transição suave, e os trabalhadores perceberam que o sistema está lá para protegê-los”, destaca Nonato Soares.