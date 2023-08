Siglia Azevedo: Conciliação como prerrogativa

O Escritório Siglia Azevedo sempre teve a tecnologia como uma aliada no desenvolvimento de suas atividades, buscando acompanhar as mudanças e entender o impacto dos recursos na atualidade. Com o intuito de melhor atender seus clientes, a advogada Siglia Azevedo, CEO do escritório, implementou softwares de acompanhamento processual e um sistema interno próprio para garantir a segurança jurídica dos colaboradores e clientes, permitindo o acesso direto aos processos e suas atualizações.

Além disso, os investimentos foram voltados para programas de treinamento e educação para todos os colaboradores, proporcionando cursos, workshops e conferências sobre tecnologia jurídica, buscando certificações relevantes nessa área. A adoção de práticas mais eficientes, como a atuação extrajudicial e a automação de tarefas rotineiras com o uso de inteligência artificial, também fazem parte da estratégia do escritório para aprimorar o serviço oferecido.

“Entendo que acompanhar as mudanças tecnológicas no campo do Direito é fundamental para oferecer um serviço de qualidade e se manter competitivo na área jurídica em um mundo cada vez mais tecnológico e com constantes mudanças. Acompanhar esse processo digital é um grande desafio a vários advogados”, afirma Siglia.

O escritório também apostou no marketing digital, com forte presença em várias redes sociais. A compreensão de que acompanhar as mudanças tecnológicas é fundamental para oferecer um serviço de qualidade e se manter competitivo na área jurídica é vista como um grande desafio.

No entanto, a adaptação às mudanças é crucial para os advogados, pois a tecnologia traz inúmeras oportunidades e benefícios para a prática jurídica, como a automatização de tarefas, análise de grandes volumes de dados legais e pesquisa jurídica avançada. Por outro lado, os profissionais também enfrentam desafios, como a concorrência com ferramentas tecnológicas, questões éticas relacionadas ao uso de IA e a necessidade de proteger dados e informações de seus clientes.

Superar esses desafios requer uma mentalidade aberta para a mudança e a busca contínua por conhecimento e atualização, entendendo e seguindo as regulamentações relacionadas à privacidade e segurança. “Nosso escritório sempre elegeu a atuação extrajudicial para resolver os problemas dos clientes que nos procuram e por um motivo simples: se a missão do advogado é resolver o problema das pessoas, então por que não fazer isso de maneira mais ágil, tranquila e, assim, ajudar a sociedade a restabelecer a paz social?”, finaliza Siglia.

