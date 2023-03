Sicredi traz dicas para declarar o Imposto de Renda e antecipar a restituição

Acertar as contas com o fisco é dever de todos os brasileiros. Anualmente milhões de contribuintes precisam declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), a fim de prestar contas à Receita Federal. Neste ano, a declaração poderá ser entregue a partir de 15 de março até o dia 31 de maio. O Sicredi destaca algumas dicas para entender melhor sobre a declaração do IR.

Quem deve declarar o IR?

Uma das dúvidas mais comuns é sobre quem deve declarar o Imposto de Renda. A Receita Federal estabelece que deve declarar o IR o cidadão residente no Brasil que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ R$ 28.559,70 no ano, ou cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis; que recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil; e que obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto.

A regra também é válida para aqueles que efetuaram operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, que no ano-calendário, realizaram somatórios de vendas, inclusive isentas, superior a R$ 40 mil; e operações sujeitas à incidência do imposto.

Em relação aos que atuam na atividade rural, também deve declarar o cidadão que obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50; que pretenda compensar, no ano-calendário de 2021 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2021; e que tinha, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil.

Antecipação do IR

Você sabia que os contribuintes que têm valores a receber em sua declarão do IR 2022/2023 podem receber de forma antecipada e imediata os valores das restituições que serão pagos durante o ano? O Sicredi oferece aos clientes a possibilidade de ter o valor a receber da restituição de IR antes do prazo estipulado pelo calendário da Receita Federal.

Essa modalidade permite que você antecipe os valores da restituição do Imposto de Renda e conte com recursos em caso de imprevisto. Indicando o Sicredi para receber a restituição, você tem apoio para antecipar até 100% desse valor para usá-lo como e quando quiser.

"A instituição financeira antecipa aqueles valores que serão pagos pela Receita Federal de acordo com o calendário anual. Os contribuintes não precisarão esperar pelo calendário de pagamento da receita Federal, podendo dispor dos valores de imediato", destaca o gerente de desenvolvimento de negócios do Sicredi, Luiz Santos.

Para realizar a antecipação e receber os valores da restituição, basta indicar o número da sua conta no Sicredi na declaração anual. Em seguida, o contribuinte deve comparecer a sua agência com uma cópia da declaração enviada à Receita Federal para solicitar a antecipação.

O gerente do Sicredi ressalta as vantagens de solicitar a antecipação, principalmente para quem deseja realizar a quitação de contratos de créditos com taxas mais altas ou a cobertura dos valores utilizados no cheque especial, por exemplo, garantindo a redução de seus compromissos e dos juros que podem estar inclusos nos mesmos.

Além disso, o profissional aponta a antecipação como uma excelente oportunidade para realização de projetos pessoais. "Pode ser uma opção para antecipar o início de projetos, de viagens de férias, de aquisição de bens e serviços, pois com os recursos em mãos o planejamento depende apenas do contribuinte e não mais do calendário de restituição da Receita federal. Importante destacar que esta antecipação terá um custo financeiro que será cobrado pela instituição, porém menor que as taxas de juros normalmente praticadas", finaliza Luiz.