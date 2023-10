Sicredi: saiba o que é perfil de investidor e como descobrir o seu

O mundo dos investimentos tem se tornado cada vez mais atrativo para muita gente. E iniciar a trajetória nesse universo pode ser mais simples do que parece. O primeiro passo antes de começar a aplicar o seu dinheiro é descobrir o seu perfil de investidor. O Sicredi destaca os principais tipos de investidores e traz dicas que vão ajudá-lo a descobrir em qual deles você se encaixa.

Iniciar no mundo das finanças não é tão difícil quanto pode parecer. Mas, apesar disso, é importante iniciar da forma correta para evitar dores de cabeça futuras. Entender os perfis de investidores disponíveis nesse mercado é primordial para orientar suas decisões na hora de investir.

Tipos de perfil de investidor

Os tipos de perfil de investidor são divididos em três principais categorias. Cada um deles é determinado de acordo com alguns fatores, como a base na tolerância ao risco, horizonte de investimento e objetivos financeiros.

Investidor conservador

A prioridade para esse tipo de investidor é a segurança. Para ele, os melhores investimentos são aqueles que oferecem baixo risco e que tenham previsibilidade. Geralmente, optam por produtos de renda fixa, como Tesouro Direto, poupança ou CSBs, que apresentam menos volatilidade e oferecem retornos mais estáveis.

Investidor moderado

Nesse tipo de perfil, o investidor costuma correr um pouco mais de risco para garantir retornos mais elevados, mas sem abrir mão da segurança. O investidor moderado tem uma perspectiva de longo prazo nos investimentos e aposta em uma carteira diversificada com aplicações entre renda fixa e renda variável.

Investidor agressivo

Quem possui esse perfil costuma investir em produtos que podem atingir maior rentabilidade, mesmo que ofereçam mais riscos. Para ele, o importante é garantir o maior retorno no longo prazo, mesmo que acabe tendo eventuais perdas no curto ou médio prazo. Como é mais tolerante à volatilidade do mercado, esse investidor busca investir em ativos de renda variável, como ações, fundos de ações, criptomoedas e commodities.

Como saber o meu perfil de investidor?

Entender o tipo de investidor vai muito além de saber em quais produtos aplicar o dinheiro. O perfil funciona como um guia para entender melhor qual caminho você deve seguir para atingir os seus objetivos e alinhar suas expectativas em relação aos seus investimentos.

Para saber qual o seu perfil de investidor, é importante analisar os níveis de riscos que você pretende correr. Quem tem um perfil agressivo, por exemplo, deve estar ciente da volatilidade dos investimentos e dos possíveis retornos mais altos. Agora, quem busca estabilidade, mesmo que isso signifique um retorno potencialmente menor, se enquadra no perfil conservador.

Apesar disso, ao longo do tempo, é possível mudar de perfil. Isso vai depender da situação financeira, objetivos e experiência em investimentos. Uma dica é reavaliar regularmente o seu perfil de investidor para garantir que os investimentos estejam alinhados às necessidades e metas atuais.

Apesar disso, ao longo do tempo, é possível mudar de perfil. Isso vai depender da situação financeira, objetivos e experiência em investimentos. Uma dica é reavaliar regularmente o seu perfil de investidor para garantir que os investimentos estejam alinhados às necessidades e metas atuais.