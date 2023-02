Sicredi: saiba o que é o cooperativismo de crédito e conheça as vantagens para o seu negócio

Abrir uma empresa pode parecer uma realidade distante para muitos brasileiros que desejam montar o seu próprio negócio, mas existem alternativas mais acessíveis para quem buscar empreender. O primeiro passo nesse processo, seja para um pequeno comércio ou para indústria de grande porte, é contar com bons parceiros. O Sicredi destaca o cooperativismo de crédito e as vantagens que ele pode trazer para o crescimento do seu negócio.

A gente sabe que empreender vai muito além da força de vontade. É importante ter ao seu lado uma entidade que preze pelo desenvolvimento da sua empresa em todas as fases do projeto. Um exemplo disso é a cooperativa de crédito, que fornece créditos como empréstimos, financiamentos e outros serviços similares.

Acesso a crédito

Entre as principais vantagens oferecidas por esse modelo econômico está o acesso facilitado a crédito, estimulando uma melhor distribuição de renda e favorecem a movimentação econômica de uma forma geral.

Soluções personalizadas

Com um relacionamento próximo aos cooperados, as cooperativas de crédito entendem os objetivos do público e oferecem soluções adequadas, de acordo com as necessidades do negócio, garantindo serviços mais atrativos e relevantes para as empresas.

Desenvolvimento Social

Um dos principais papéis das cooperativas de crédito é levar desenvolvimento para as comunidades onde elas estão instaladas. O cooperativismo de crédito contribui para o progresso de seus cooperados e parceiros por meio dos serviços oferecidos pelo ele, assim como por iniciativas de educação financeira e cursos de capacitação.

Gostou de saber mais sobre o quanto o cooperativismo de crédito pode ajudar no seu negócio? O Sicredi possui diversas soluções financeiras para ajudar a alavancar a sua empresa. Mais do que oferecer produtos e serviços, o Sicredi cuida da vida financeira da sua empresa. Conheça as opções que o Sicredi tem para você e para o seu negócio!