Sicredi Mastercard Black: conheça as vantagens de comprar com o cartão

Além da conveniência e praticidade de fazer compras no dia a dia sem precisar ter dinheiro em mãos, o cartão de crédito se tornou uma opção repleta de vantagens. Isso porque ele faz tudo o que o dinheiro faz, é aceito na maioria dos estabelecimentos comerciais e oferece a segurança necessária no momento de fazer uma compra. O Sicredi destaca os principais benefícios de comprar com o Sicredi Mastercard Black.

O cartão de crédito, ao longo dos últimos anos, se tornou um dos meios de pagamento mais utilizados no dia a dia. Uma explicação para isso é o fato da ferramenta ter um papel importante na hora de planejar os gastos. Afinal, com o cartão é possível ter um controle maior das finanças se comparado ao dinheiro em espécie.

"Pagar à vista permite que você não se comprometa com uma dívida futura. Porém, com o cartão de crédito, você consegue planejar os gastos dentro do orçamento e aproveitar os benefícios que ele oferece, como os programas de recompensa. Não é à toa que os cartões de crédito são um dos meios de pagamento mais utilizados", destaca o Gerente Regional de Desenvolvimento da Sicredi Norte, Joselito Tsunemitsu.

Benefícios

Entre os principais benefícios de comprar com o cartão de crédito estão o planejamento financeiro, programas de recompensas e o aumento do poder de compra, já que com o parcelamento é possível adquirir bens com um valor acima do que você pode pagar no ato da compra.

Com o Programa de Recompensas é possível trocar pontos por viagens com toda a família (Freepik.com)

"Com o Mastercard Black, você tem acesso ao programa de recompensa, onde a cada um dólar gasto você gera 2 pontos, ao Programa Mastercard Surpreenda, um programa de benefícios em gastronomia, entretenimento, compras e serviços. Além disso, é aceito no Brasil e no exterior, proporciona uma viagem segura, garantindo o acesso a salas vips em aeroportos, concierge (assistente pessoal de plantão 24h por dia para dar informações), seguro para veículo de locadora, seguro de emergência médica; proteção de bagagem; entre outros benefícios", ressalta Joselito.

O Mastercard Black proporciona, ainda, uma maior pontuação de ponto e cashback, permitindo a compra de viagens, passagens, contratação de hospedagens, produtos e serviços de forma mais rápida, por conta do acúmulo de pontos, além de descontos no Shopping Sicredi e do acesso limitado às salas vips em aeroportos. Outro diferencial é a possibilidade do cliente contar com um limite elevado, o que facilita no planejamento de viagens internacionais ou na realização de um sonho.

Como acumular pontos

Para acumular pontos no programa de recompensa, basta se associar ao Sicredi e utilizar um dos cartões: Black, Platinum, Gold ou Touch na modalidade crédito. O programa é por CPF. Então, caso o titular da conta possua mais de um cartão da cooperativa, os pontos serão somados e acumulados na mesma conta e podem ser trocados por produtos no shopping Sicredi, cashback em desconto na fatura e também por milhas.