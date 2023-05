Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM inaugura quatro agências na região do Rio Xingu no Pará

Em apenas três dias, a cooperativa Sicredi Grandes Rios inaugurou quatro novas agências na região do Rio Xingu no estado do Pará. As agências estão localizadas nos municípios de Placas e Medicilândia, inauguradas na segunda-feira (08/05); em Pacajá, inaugurada na terça-feira (09/05); e em Anapu, inaugurada na quarta-feira (10/05).

Essas expansões são um marco importante no compromisso do Sicredi em fornecer serviços financeiros e promover o crescimento econômico em várias regiões do segundo maior estado do Brasil.

As cerimônias de inauguração contaram com a presença de autoridades, a diretoria da Sicredi Grandes Rios e moradores locais. O presidente da cooperativa, Paulo Roberto Schmidt, expressou seu entusiasmo pelas novas agências e seu potencial para causar um impacto positivo na vida dos paraenses. "Estamos empolgados em trazer nossos serviços financeiros de qualidade e acessíveis para essas comunidades e prontos para atender suas necessidades financeiras com atendimento próximo, humanizado e eficiente”, declarou.

Todas as agências seguem o modelo Sicredi Smart, ou seja, são projetadas para oferecer uma experiência bancária moderna e personalizada, sem caixas de autoatendimento em seu interior. Os associados terão acesso a mais de 300 produtos e serviços financeiros, incluindo conta corrente, poupança, empréstimos, investimentos e seguros, além de canais digitais inovadores para facilitar suas operações bancárias.

Nas inaugurações, os representantes do SICREDI e o Superintendente do Sistema OCB/PA se fizeram presentes (Divulgação)

A Sicredi Grandes Rios continua comprometida em fortalecer o desenvolvimento socioeconômico das comunidades onde atua. Com estas inaugurações, a cooperativa reafirma seu compromisso em proporcionar serviços financeiros acessíveis e de qualidade para impulsionar o crescimento e a prosperidade, incluindo regiões muitas vezes desassistidas por instituições financeiras.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM é uma das 108 cooperativas integrantes do Sistema Sicredi. Está presente em mais de 30 municípios no Norte de Mato Grosso e Oeste do Pará, com 47 agências. Em Mato Grosso, está presente em 30 cidades e 1 distrito, com 19 agências, e no Pará atende 16 cidades e 6 distritos, com 31 agências, com mais de 950 colaboradores que trabalham no atendimento a mais de 190 mil associados. São 31 anos de história, caminhando junto com as pessoas e disponibilizando soluções financeiras que agregam renda e contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos associados e das comunidades.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Nos estados de Mato Grosso, Pará Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 227 municípios e possui 296 agências, para o atendimento a mais de 1 milhão de associados.