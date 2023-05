Sicredi: entenda os impactos econômicos das cooperativas de crédito no país

Construir uma sociedade mais próspera, atendendo as necessidades dos associados, além de garantir o desenvolvimento local é um dos princípios de uma cooperativa de crédito. Ao longo dos últimos anos, o cooperativismo vem apresentando um crescimento no mercado e transformando a economia do país. O Sicredi esclarece os principais impactos econômicos provenientes das cooperativas de crédito.

As cooperativas de crédito contribuem diretamente com o crescimento dos associados, assim como das comunidades. O lucro obtido por elas é distribuído entre os associados. Além disso, parte do valor é destinado a fundos e programas que beneficiam a comunidade e outra fatia é reinvestida na própria cooperativa.

"O cooperativismo é um modelo de negócios que busca desenvolver economicamente as pessoas que se unem através da 'força do juntos'. Quando falamos de cooperativismo de crédito, tratamos de uma sociedade de pessoas que cooperam entre si para se desenvolver economicamente e também a economia local, na comunidade onde estão presentes", destaca o diretor executivo do Sicredi, Amaury Dantas.

Resultados positivos

Em 2022, o Sicredi apresentou resultados muito positivos em todo o país. Somente no ano passado, a cooperativa de crédito lucrou o valor recorde de R$ 5,9 bilhões. No Pará, esse montante chegou a R$ 53 milhões. Esses números mostram o crescimento e a força desse modelo de negócio para a economia do Brasil e local. Afinal, é mais dinheiro circulando em todos os municípios em que o Sicredi está presente, o que aumenta a oferta de empregos formais e incrementa a abertura de novos negócios.

"Segundo uma pesquisa publicada pela FIPE, cidades que possuem uma instituição financeira cooperativa presente possuem um incremento de 5,6% do PIB per capto do município. Isso tudo através de crédito que fomenta a economia local. A nível Brasil, a cada R$ 1 em crédito conceito aos negócios locais, são gerados R$ 2,45 no PIB do país. A cada 35,8 mil reais investidos nos sonhos de empreendedores locais, é gerado um novo posto de trabalho formal. Somente em 2022 no Pará, a carteira de crédito do Sicredi cresceu 57%, atingindo 4,34 bilhões injetados na economia do estado", explica Amaury.

Fundação Sicredi

Além dos benefícios econômicos, é importante ressaltar o quanto o crescimento da comunidade é importante para esse tipo de modelo de negócio, garantindo investimentos em educação e desenvolvimento social para as comunidades em que o Sicredi está presente. Em 2022, o trabalho realizado pelo Sicredi impactou mais de 15,6 mil paraenses.

"Através da Fundação Sicredi, visitamos localidades com o programa 'Cooperação na Ponta do Lápis'. Levamos educação financeira para crianças, jovens, adultos e empreendedores, ajudando a manter uma relação saudável com o dinheiro e a como escapar do endividamento. Temos também o programa 'A União Faz a Vida', que, em nossa região, atua em escolas municipais de Santa Izabel do Pará, aplicando uma metodologia sólida, junto aos educadores da rede pública, que se tornam agentes para formar crianças como cidadãos que cooperam para um mundo melhor", destaca o diretor executivo do Sicredi.

Ao escolher uma instituição financeira cooperativa, o seu dinheiro rende um mundo melhor e garante mais oportunidades para as comunidades locais. "Todo o dinheiro aplicado por quem contrata produtos de investimento é utilizado para conceder crédito aos empreendedores locais, gerando um ciclo virtuoso. Como associado da cooperativa, você também é dono de parte do negócio, recebendo a participação nos resultados anualmente e podendo, ainda, votar em decisões importantes através das assembleias", complementa Amaury.

O Sicredi é a única instituição financeira presente em 200 municípios brasileiros. Ele oferece tudo o que um banco comum oferece, com a vantagem de que ao utilizar a cooperativa de crédito, o associado faz o seu dinheiro render melhor, garantindo resultados positivos para o cliente, assim como para quem vive em sua comunidade, garantindo a inclusão de populações inteiras no Sistema Financeiro Nacional.