Sicredi: entenda o que são as soft skills e a importância delas no mercado de trabalho

O mercado de trabalho vem passando por diversas mudanças ao longo dos últimos anos anos. As tecnologias fazem parte, cada vez mais, das relações de trabalho e garantir relevância nesse meio requer habilidades e competências humanas diferenciadas. Como as soft skills, que são as habilidades comportamentais e socioemocionais. O Sicredi esclarece o que são essas habilidades e qual a importância delas para o sucesso profissional em um ambiente de trabalho.

O primeiro passo é entender que a forma de trabalhar mudou e que não basta somente ter habilidades técnicas para se encaixar no mercado de trabalho. Ir além disso é essencial. E é aí que entram as soft skills, que correspondem à forma como as pessoas interagem, se comunicam e trabalham em equipe.

"As soft skills são importantes porque complementam as habilidades técnicas e são fundamentais para o sucesso profissional em um ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo. Elas ajudam a promover relacionamentos positivos, melhorar a eficácia na comunicação, resolver problemas complexos e se adaptar a novos desafios", explica a coordenadora de gestão de pessoas do Sicredi, Marilene Cardoso Ferreira.

Melhora no ambiente de trabalho

As empresas têm investido na contratação de profissionais que possuem habilidades de relacionamento interpessoal. A explicação para isso é que esses colaboradores garantem diversos benefícios para o ambiente de trabalho, proporcionando um clima organizacional saudável e com uma produtividade maior.

"Profissionais com habilidades de relacionamento interpessoal são capazes de construir relacionamentos saudáveis com colegas de trabalho, o que promove a confiança, a comunicação aberta e a colaboração efetiva. Isso resulta em uma equipe mais coesa e produtiva, capaz de alcançar metas e objetivos de forma mais eficiente, além do atendimento ao cliente e satisfação. Eles são capazes de se conectar e entender as necessidades dos clientes de forma mais eficaz. Além disso, têm a capacidade de ouvir ativamente, mostrar empatia, resolver problemas e fornecer um excelente atendimento ao cliente. Isso contribui para a satisfação dos clientes e fortalece os relacionamentos com eles", destaca a coordenadora do Sicredi.

Como desenvolver as soft skills

Desenvolver as soft skills na carreira profissional requer dedicação e prática constante. A jornada pode parecer difícil, mas com muito esforço, tudo se torna melhor. Algumas dicas podem fazer toda a diferença nesse processo. Entre elas, é importante conhecer as suas próprias habilidades e áreas de melhorias. Além disso, invista em estudos, como destaca Marilene.

"Procure oportunidades de aprendizado formal, como cursos, workshops e treinamentos, que abordem as habilidades que você deseja desenvolver. Existem programas específicos focados em habilidades de comunicação, liderança, inteligência emocional e muito mais. Busque feedback de colegas, supervisores e mentores. Peça para que avaliem suas habilidades interpessoais e forneçam sugestões construtivas para o seu desenvolvimento. Invista tempo em leitura, estudos e práticas pessoais que permitam aprimorar suas habilidades. Leia livros, artigos e blogs relevantes, assistam e , participe de grupos de discussão ou até mesmo considere trabalhar com um coach ou mentor para obter orientação personalizada", ressalta.

O Sicredi é uma instituição financeira presente em diversas regiões do Brasil e reconhece a importância das soft skills no ambiente de trabalho, valorizando profissionais que as possuem. A cooperativa adota diversas práticas e iniciativas com foco nas soft skills, como investimento em programas de treinamento e capacitação para seus colaboradores, programas de liderança, promoção de uma cultura organizacional que valoriza a colaboração, transparência, respeito mútuo e a valorização das pessoas.