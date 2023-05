Sicredi: entenda o que é RDC, suas principais vantagens e como funciona

Muita gente quer fazer o seu dinheiro render, mas não deseja enfrentar a volatilidade e a imprevisibilidade do mercado. Para esse tipo de investidor, o ideal é optar por investimentos de renda fixa, que além de serem seguros, ainda garantem boas rentabilidades, como o Recibo de Depósito Cooperativo (RDC). O Sicredi explica o que é essa modalidade de investimento e como ela funciona.

O que é o RDC?

O Recibo de Depósito Cooperativo (RDC) corresponde a uma aplicação financeira de renda fixa indicada para pessoas mais conservadoras e que procuram investir suas finanças com segurança. Essa modalidade, que é específica para associados de cooperativas, costuma oferecer uma remuneração maior do que outros investimentos tradicionais que o mercado oferece, como a poupança. O RDC possui rendimento e liquidez diários e sem perdas, após o período de carência contratado.

Como funciona?

Nesse tipo de investimento, os recursos são captados pelas cooperativas de crédito e utilizados em atividades financeiras do ramo, dando apoio às comunidades locais e investindo no desenvolvimento delas. O investidor recebe uma taxa de rentabilidade definida no momento da aplicação.

Com a aplicação nesse tipo de modalidade, além de contar com um retorno vantajoso e seguro, você ainda ajuda no desenvolvimento das comunidades envolvidas, garantindo uma aplicação consciente do seu capital.

No Sicredi, a taxa de remuneração do RDC é prefixada e a sua rentabilidade está atrelada ao indexador Certificado de Depósito Interbancário (CDI), garantindo um excelente rendimento, superior ao da poupança. Investimento com segurança e rentabilidade você só encontra no Sicredi!