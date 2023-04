Sicredi destaca o que é preciso saber na hora do empreendedor escolher uma máquina de cartões

Ser empreendedor e ter o seu próprio negócio é o sonho de boa parte dos brasileiros. Mas ter uma empresa bem-sucedida requer muito esforço e dedicação. Para alcançar o sucesso, é preciso planejamento, investimento, estudo de mercado, entre outros fatores que são decisivos para ter um bom negócio. Entre eles, é importante contar com boas ferramentas de pagamento, que facilitem o trabalho no dia a dia, como as máquinas de cartão. Pensando nisso, o Sicredi destacou algumas dicas que todo empreendedor precisa saber na hora de escolher sua máquina de cartões.

A escolha da máquina de cartão ideal para cada tipo de estabelecimento pode parecer uma tarefa complicada, mas nãe é. O primeiro passo é não se deixar levar pelas marcas mais famosas, com a melhor garota propaganda ou a mais bonita, aparentemente. Antes de escolher, faça uma análise para entender as necessidades do seu negócio e buscar a opção que melhor se adeque ao que o seu empreendimento necessita.

"É importante entender a sua real necessidade, avaliar taxas, tarifas, assim como identificar o meio de captura e tecnologia ideal para o seu negócio. Além disso, é essencial ficar atento às famosas pegadinhas do mercado, ler atentamente o contrato e condições comerciais aplicadas pelas operadoras de cartões", explica o assessor de produtos PJ e especialista em adquirência do Sicredi, Clayson Prado.

Entre os principais itens que devem ser analisados para definir a máquina que será usada no negócio estão a velocidade da transação nas vendas, as taxas cobradas pelas máquinas, assim como a oferta de ferramentas de pagamento, como por meio de carteiras digitais ou aproximação, garantindo um melhor alcance de clientes e, consequentemente, de vendas.

Máquinas de cartões Sicredi

Já imaginou ter uma série de possibilidades para o seu negócio evoluir? Com as máquinas de cartões do Sicredi, isso é possível. O Sicredi conta com diversas opções de máquinas de cartões que garantem agilidade, comodidadee segurança para todos os tipos e tamanhos de empresa, seja você MEI, pessoa jurídica ou até pessoa física. Escolha a solução ideal para o seu negócio!

"O Sicredi apoia os empreendedores locais e entende as suas necessidades. Por isso, oferecemos diferentes tipos de soluções que se adaptam à sua rotina, com atendimento próximo, taxas flexíveis e competitivas em relação ao mercado, além de consultoria com especialistas", finaliza Clayson.