Sicredi destaca o que é necessário saber antes de instalar energia solar

A energia solar traz uma série de benefícios para os consumidores, como o cuidado com o meio ambiente e economia para o bolso. Mas além de saber sobre as vantagens que esse tipo de sistema pode trazer, antes de decidir sobre esse investimento, é importante ficar atento a algumas informações importantes sobre a instalação do sistema. O Sicredi destacou alguns aspectos relevantes sobre enegia solar que você precisa saber.

Economia

Se tem uma coisa que a maioria das pessoas ama, é economizar. A energia solar tem papel fundamental quando o assunto é alívio para o bolso na hora de pagar a conta de luz. Não é possível zerar a conta, mas o sistema gera uma economia que varia de 50% a 95% nesse tipo de despesa.

"A energia solar é um produto autofinanciável, sendo assim, a longo prazo, com a redução de gastos com a conta de energia elétrica, você já terá pago o valor investido no consórcio ou financiamento", destaca a assessora de produtos e serviços do Sicredi, Karoline.

Retorno financeiro

Uma das maiores vantagens da energia solar é o retorno financeiro que ele pode garantir para o consumidor. Para você ter uma noção, o investimento em um sistema de energia solar rende mais que a aplicação em uma poupança. Com os aparelhos de energia solar cada vez mais valorizados, o retorno pode variar entre 8% e 18% ao ano.

Valorização do imóvel

Uma boa localização, sem dúvidas, é fundamental para valorizar qualquer imóvel. Mas alguns fatores também são levados em consideração na hora de escolher um imóvel. Muita gente vem dando preferência para imóveis que possuem opções sustentáveis e econômicas. Imóveis que possuem sistema de energia solar se destacam no mercado e apresentam um crescimento de 30% no quesito valorização.

Contrate um seguro

Um bom seguro para os painéis solares pode proteger de diversos prejuízos inerentes a esse tipo de segmento. Um bom seguro pode cobrir os mais variados imprevistos que possam surgir, como avarias infringidas equipamento já instalado e em uso, além de cobertura para riscos relacionaos a chuvas, ventos, incêndio, etc.

Créditos de energia

Geralmente, o sistema de energia solar produz mais energia do que o consumidor precisa em seu dia a dia. O excesso de energia é enviado para a rede elétrica da concessioária que, por sua vez, transforma o excedente em créditos de energia. Esses créditos podem ser usados nos meses de menor incidência dos raios solares ou podem ser enviados para outro imóvel, desde que o mesmo esteja registrado no mesmo CPF.

Dá pra zerar a conta de luz com energia solar?

Apesar do sistema solar gerar 100% ou mais da energia consumida no imóvel, não há como zerar a conta de luz, já que a concessionária de energia elétrica cobra uma taxa mínima de luz, onde está incluso o uso da infraestrutura que mantém a energia sempre disponível para os imóveis.

Escolha consciente

Como tudo o que é adquirido na vida, pesquisar é fundamental antes de fechar negócio com alguma empresa especializada em energia solar. Analise os preços, a reputação da empresa, prazos estipulados para instalar o sistema e, também, a idoneidade da mesma. Afinal, você está fazendo um investimento importante e nada melhor do que se livrar de qualquer surpresa desagradável, não é mesmo?

