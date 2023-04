Sicredi: conheça os termos utilizados para investir em Fundos de Investimentos e seus significados

Uma das maiores dificuldades de quem começa a investir é compreender os termos do mercado financeiro. Com tantos termos que fogem do cotidiano, entender o mundo dos investimentos nem sempre é fácil. Para ajudar quem está dando os primeiros passos nesse universo de investimentos, o Sicredi destacou os principais termos e jargões utilizados nesse mercado.

Confira:

Fundos de Investimentos

Um fundo de investimentos reúne os recursos financeiros aplicados por diversos participantes. Ele é administrado por uma entidade financeira, que pode ser um banco ou uma gestora de fundos. Os principais tipos de fundos são: fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos imobiliários, fundos multimercado e fundos referenciados.

Cota

Todo dinheiro aplicado pelos investidores em um fundo é convertido em cotas que vão representar o patrimônio desse fundo. De modo geral, quando alguém aplica capital em um fundo, na verdade ele está comprando as cotas desse fundo. Logo, torna-se um cotista daquele investimento. É importante ressaltar que os valores dessas cotas são calculados diariamente.

Patrimônio líquido

Corresponde à soma do valor da carteira do fundo com o capital disponível do fundo de investimentos e com os valores a receber, subtraído pelas exigibilidades do fundo.

Alíquota

Sem dúvidas, esse é um dos termos mais falados nesse universo financeiro. Ele corresponde a um percentual ou valor fixo utilizado para calcular algum tipo de imposto. Os produtos e serviços que compramos no dia a dia, por exemplo, sofrem acréscimos com base em alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em relação aos investimentos, incide uma alíquota do Imposto de Renda (IR), que varia entre 22,5% e 15%, de acordo com o tempo em que o recurso está aplicado.

Benchmark

Ele é um tipo de referencial utilizado para avaliar a performance de uma aplicação financeira. Cada tipo de investimento é comparado a um benchmark apropriado, conforme o nível de risco. De modo geral, ele atua como um parâmetro. Entre os principais benchmarks usados no Brasil estão CDI, taxa Selic, indicadores de inflação, índice Bovespa, taxas de câmbio.

