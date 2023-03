Sicredi: conheça as principais linhas de crédito e vantagens para o agronegócio

O agronegócio está entre os principais pilares da economia do Brasil. Os produtos que vêm do campo têm uma grande importância na geração de emprego e riqueza para o país. Esse sucesso também é resultado das linhas de crédito que o mercado oferecer para os produtores. Pensando nisso, o Sicredi destacou as principais modalidades de crédito oferecidas pela coorperativa para o agronegócio.

O primeiro ponto importante a ser destacado é o quanto as modalidades de crédito garantem o crescimento do agro em todo o país. Poder contar com uma linha de crédito ideal é essencial e traz uma série de benefícios para quem atua no agronegócio.

"A linha de crédito ideal é aquela onde a periodicidade e o prazo para pagamento andam junto com o fluxo de caixa do produtor. Um crédito bem concedido pode ajudar no aumento da capacidade produtiva e na diversificação das atividades, permitindo ao produtor alavancar cada vez mais o seu empreendimento. E isso impacta diretamente na economia local", explica a assessora de negócios agro do Sicredi, Rafaela Oliveira.

Modalidades de crédito

O Sicredi oferece aos seus clientes diversas modalidades de crédito para quem trabalha com o agronegócio e conta com um portfólio de crédito completo para custeio, investimento, comercialização e industrialização. Dentro dessas finalidades, a cooperativa atua com as linhas do BNDES, Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e Cédula do Produto Rural (CPR), dentre outras. "O produtor pode procurar uma agência Sicredi mais próxima, que teremos a solução ideal para alavancar sua produção", destaca Rafaela.

Além das linhas de crédito, o Sicredi também conta com diversos produtos financeiros e não financeiros, como cartão de crédito, conta corrente, cheque especial, poupança, consórcios de máquinas e equipamentos, seguros para proteger o seu agronegócio, investimentos e muito mais.

"A principal vantagem é que no Sicredi você não é um cliente, você é um associado, que passa a ter vez e voz, participa das decisões da cooperativa. Todos os anos, os nossos resultados financeiros são distribuídos aos associados ou reinvestidos na cooperativa", finaliza a assessora de negócios.

No Sicredi você encontra as melhores soluções para o seu agronegócio e conta com uma equipe de especialistas em agro para conhecer as demandas e prestar o atendimento consultivo que o seu negócio precisa.