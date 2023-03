Sicoob Previ: o que é e quais as vantagens?

Recessão na economia, desemprego, crise financeira global e reformas econômicas são assuntos que permeiam o dia a dia dos brasileiros. Diante desse cenário instável, muitas pessoas começam a se questionar sobre qual será sua fonte de renda no futuro, seja a médio ou longo prazo. Nesse contexto, a Previdência Privada Sicoob é uma excelente opção.

O que é previdência privada?

A previdência privada, também conhecida como previdência complementar, é um tipo de investimento indicado para quem tem objetivos de médio e longo prazo. Ela recebe esse nome porque funciona como uma alternativa para quem quer garantir um futuro financeiro confortável sem depender da Previdência Pública.

Sicoob Previ

A Previdência Privada Sicoob é um plano de previdência oferecido aos associados e também para os funcionários do Sicoob. A aplicação pode contar com juros compostos e facilita o planejamento de renda, por isso é ideal para quem quer poupar aos poucos e de forma segura para garantir um futuro mais tranquilo e estável.

De acordo com Rutilene Machado, gerente de relacionamento do Sicoob Coimppa, a cooperativa oferece as melhores taxas e retornos do mercado, além de possuir dois planos: PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre).

“A previdência no modelo VGBL é indicada para aqueles associados que não são obrigados por lei a fazer a Declaração Anual do Imposto de Renda ou para aqueles que optam pela declaração no modelo simplificado. Já a PGBL é indicada para quem faz a declaração completa no IR o qual possibilita a dedução das contribuições no Imposto de Renda (limitado a 12% da renda bruta anual), neste caso, no ato do resgate o IR incidirá sobre o montante aplicado”, detalha a gerente.

Além dos associados, podem aderir à previdência do Sicoob os cônjuges, filhos e dependentes econômicos dos sócios. A Sicoob Previ protege o cooperado contra os principais riscos sociais: sobrevivência - renda de aposentadoria; Invalidez - renda por invalidez; Morte - pensão por morte.

Comodidade e segurança

Ao contratar o Sicoob Previ, você pode consultar saldos, extratos e rentabilidade sem sair de casa, por meio do SicoobNet. O produto segue as regulamentações definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Ministério da Fazenda, como os demais planos do mercado.

Sicoobcard Prêmios e Sicoob Previ

O associado que possui o Sicoob Previ é cadastrado no Sicoobcard Prêmios, programa de recompensa do Sicoobcard, e pode trocar seus pontos acumulados por aportes (a partir de 200 pontos, poderá trocá-los por aportes no Sicoob Previ). Os valores variam de acordo com a pontuação e podem chegar a R$ 2.000,00.

A gerente explica ainda que quando se trata de investimento em previdência privada é necessário preencher um questionário chamado Análise do Perfil do Investidor, que ao final ele identifica o perfil qualificando-o como conservador, moderado ou arrojado.

“O retorno do investimento na previdência privada seja no PGBL ou VGBL dependerá do valor aportado e a rentabilidade do fundo de investimento será influenciado pelas oscilações no mercado financeiro”, finaliza.

Que tal começar a planejar o seu futuro? Para mais informações ou para contratar o Sicoob Credi, clique aqui.