Shopping Pátio Belém realiza projeto Volta às aulas

O Shopping Pátio Belém está realizando o projeto “Volta às aulas” em parceria com a Inteceleri EduTech oferecendo oficinas gratuitas com o objetivo de apresentar materiais e ideias sobre educação do futuro e metodologias inovadoras.

Para o professor Walter Júnior, CEO da Inteceleri EduTech, o projeto visa mostrar um lado diferente da volta às aulas focando na educação do futuro. “O uso de metodologia inovadora, principalmente as metodologias imersivas saindo um pouco da questão clássica do volta às aulas do material, para mostrar algo diferente do ambiente clássico”, destaca.

“Personalize o miritiboard VR”, “Experiência com Geometa” e “Construa seu vídeo animado” são as oficinas ofertadas pelo projeto e acontecem, respectivamente, às quartas e sábados, às terças e sextas e às segundas e quintas até o dia 15 de fevereiro. Além da "Olimpíada Matematicando”, na qual o aluno exercita cálculo mental, raciocínio lógico e pensamento computacional por meio do aprendizado da matemática básica.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no espaço Volta às Aulas, localizado no primeiro piso do shopping. A olimpíada matematicando é realizada todos os dias e sem limite de vagas com várias etapas.

O projeto já é a segunda parceria do Pátio Belém com a Inteleceri e desta vez com um espaço físico específico no shopping buscando trazer inovações e conectar uma instituição como o Pátio Belém com a Inteceleri, que está ligada à UFPA e ao Parque de Ciência e Tecnologia.

A parceria também já prepara seus próximos passos, como explica Walter. “Fazer com que esse movimento chegue até a sociedade através do Shopping Pátio Belém. O nosso próximo passo é atingir também os lojistas levando novas tecnologias que possam contribuir com eles”, finaliza.

No sábado, 11, será realizada a final da Olimpíada a partir das 15h com etapas divididas em faixas etárias. Em seguida, às 18h, ocorrerá o Road Show sobre metodologias ativas e seus benefícios e o metaverso na educação.