Shopping Pátio Belém promove oficinas de Natal

Já pensou em juntar a temática natalina com tecnologia, criatividade, diversão e aprendizado em um único lugar? Esse é o objetivo das oficinas promovidas pelo Shopping Pátio Belém em parceria com a Inteceleri Tecnologia para Educação durante os meses de novembro e dezembro no espaço do shopping.

“Produção de histórias natalinas: Meu livro EduTech”, “GeoMeta Natalino” e “Personalização Natalina no MiritiBoard VR” são as três oficinas ofertadas ao público infanto-juvenil às terças, quintas e sábados, em duas sessões: 11h às 12h e de 16h às 17h, na praça central do Pátio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link disponível aqui.

A oficina “Produção de histórias natalinas: Meu livro EduTech” estimula a escrita com a criação de histórias de natal a partir das personagens MateMatiCando (Mateus, Matilde e Candoca), em forma de livro. Ao final, as produções serão expostas no espaço. A atividade será realizada nos dias 29 de novembro; 6, 13 e 20 de dezembro.

As atividades serão realizadas até 22 de dezembro e as inscrições são gratuitas. (Divulgação)

Possibilitar a imersão ao metaverso educacional do GeoMeta é o objetivo da atividade “GeoMeta Natalino” proporcionando desafios para promover interações e aprendizados de conceitos básicos de geometria plana e espacial. Além disso, as crianças também poderão visualizar os conceitos apresentados em monumentos históricos e pontos turísticos por meio da realidade virtual.

Os pequenos também terão experiências de natal a partir da imersão na realidade virtual. A oficina será nos dias 03, 10, 17 e 22 de dezembro.

Já a atividade “Personalização Natalina no MiritiBoard VR” vai disponibilizar os óculos de realidade virtual MiritiBoard VR aos participantes para personalização com temas natalinos estimulando a imaginação, criatividade, coordenação motora, percepção das cores e a expressão artística. A primeira oficina foi realizada no último dia 26 e segue nos dias 1, 8 e 15 de dezembro.

A ideia das oficinas surgiu a partir de uma conversa entre o Pátio Belém e o Inteceleri com o objetivo de disponibilizar conhecimento para todos os tipos de público que frequentam o shopping, desde crianças até idosos.



Serviço:

Oficinas de Natal

Período: até 22 de dezembro

Horários: Terças, quintas e sábados - sessões: 11h às 12h e de 16h às 17h.

Inscrições: Gratuitas pelo link.

Local: Praça Central do Pátio Belém