Pátio Belém apresenta exposição "YAATHE" até o dia 23 deste mês

A partir desta segunda-feira, 17, o shopping Pátio Belém apresenta a mostra "YAATHE", que expõe a arte criada pelos povos originários Parakana, Paiter, Kaiapo, Guarani e Baniwa, primeiros habitantes dos territórios amazônicos, na varanda no 2º piso.

A produção das artes é uma tradição, além de ser uma forma de preservação da cultura, que remete as origens. As artes são elementos fundamentais para a construção da identidade nacional.

A programação pode ser visitada até o dia 23 de abril, no segundo piso do shopping (Divulgação Shopping Pátio Belém)

A exposição é uma homenagem aos saberes dos mais velhos e que são repassados para as gerações futuras envolvendo a produção material e imaterial das diversas etnias indígenas do Brasil, que já produziam arte mesmo da chegada do colonizador.

A mostra "YAATHE" está aberta para visitação até o dia 23 deste mês, no 2º piso do shopping.



Serviço:

Exposição "YAATHE"

Período: 17 a 23 de abril

Local: Varanda do 2º piso do shopping Pátio Belém