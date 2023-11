Shopping da Saúde: tudo o que você precisa saber sobre curativo antimicrobiano

Essenciais para o tratamento de feridas, os curativos são uma maneira terapêutica de limpar e proteger os ferimentos. Além disso, eles têm a finalidade de promover a rápida cicatrização e prevenir infecções. Em Belém, o Shopping da Saúde dispõe do curativo antimicrobiano da linha Urgo Medical, que é altamente moderno e reduz a carga microbiana no local da lesão.

Conhecido como UrgoStart Contact, o curativo antimicrobiano composto por uma malha de poliéster é indicado para todos os tipos de ferimentos com risco ou sinal de infecção local, sejam eles agudos ou crônicos.

O diretor do Shopping da Saúde, Flávio Cardoso, destaca que todos os curativos da Urgo Medical possuem a Tecnologia Lipídio Coloide (TLC), que possui os seguintes benefícios: manutenção do meio úmido ideal para o processo de cicatrização, trocas sem traumas e sem dor, remoção em peça única e promoção da cicatrização.

Curativo Urgo Start previne a contaminação do local por bactérias (Reprodução/Urgo Medical)

“Ele deve ser utilizado como curativo primário nas lesões exsudativas com risco ou sinais de infecção local”, acrescenta Flávio Cardoso.

Cicatrização

O curativo UrgoStart Contact foi especialmente desenvolvido para acelerar a cicatrização em lesões com risco ou atraso na cicatrização e não infectadas. É válido ressaltar que ele é indicado para os seguintes tipos de ferimentos:

- Úlceras de perna;

- Úlceras de pé diabético e lesões por pressão;

- Queimaduras, abrasões, lesões traumáticas e pós-operatórios.

Referência

Fundada em 1880, a Urgo Medical é uma empresa francesa e uma das líderes internacionais na cicatrização de ferimentos, pois está firmemente comprometida com a segurança e eficácia dos produtos.

Outro ponto importante é que os produtos da Urgo são desenvolvidos dentro de um contexto global, por equipes multiculturais apoiadas por especialistas em assuntos regulatórios, com conhecimento profundo dos diferentes sistemas de saúde do mundo.

A instituição também possui uma boa relação com as autoridades dos diferentes mercados e também tem proximidade com os profissionais de saúde para garantir que todas as soluções da empresa estejam de acordo com as circunstâncias locais específicas.

Diversos produtos da Urgo Medical estão disponíveis no Shopping da Saúde, que está no mercado varejista paraense desde 1986, atendendo o consumidor com vários itens da área da saúde e bem-estar.

A empresa possui um telemarketing ativo e executivos de venda altamente qualificados, preparados para atender todos os consumidores.