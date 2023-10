Shopping da Saúde: saiba quando é recomendado usar cinta lombar

A rotina corrida de trabalho pode causar muitas dores pelo corpo, principalmente na região lombar, já que as pessoas passam boa parte do tempo trabalhando sentadas ou em pé, o que acaba prejudicando a coluna vertebral. Uma boa opção para prevenir ou melhorar essas dores é fazer uso de uma cinta lombar, que auxilia na estabilização da área. Em Belém, o Shopping da Saúde oferece esse acessório da linha Mercur, que se adapta facilmente a diversos tipos de corpo.

Com diversos benefícios, esse produto pode ser utilizado em vários casos. Porém, antes de usar esse acessório, é necessário passar por uma consulta com um médico especialista.

VEJA MAIS

De acordo com Flávio Cardoso, diretor do Shopping da Saúde, a cinta lombar da Mercur conta com uma modelagem ergonômica, possui fechamento ajustável por meio de fechos aderentes e tem hastes flexíveis, que proporcionam maior estabilidade para a coluna.

O principal diferencial da cinta lombar da Mercur é a adaptação em qualquer tipo de corpo (Reprodução/Mercur)

“Além disso, o sistema de tração elástica do acessório garante uma compressão eficaz para diferentes situações de uso”, ressalta Flávio Cardoso.

A seguir, confira para quais casos a cinta lombar é recomendada:

- Lombalgias de origem multifatorial ou decorrentes de artrose, contraturas musculares, discopatias e traumatismos em geral;

- Pós-operatório ou outras alterações da região que necessitem de repouso e/ou estabilização;

- Atividades físicas e laborais que envolvam levantamento de peso e que necessitem suporte;

- Estímulo da postura e consciência corporal como estratégia complementar em tratamentos fisioterapêuticos como pilates e reeducação postural global (RPG).

Uso correto

Outro ponto importante quando se trata da cinta lombar é saber utilizá-la de maneira correta. Para isso, o primeiro passo é escolher o melhor modelo, seguindo as recomendações médicas. Além disso, é necessário saber ao certo quando utilizar a cinta. De maneira geral, é recomendado utilizá-la no máximo por oito horas diárias.

Sendo assim, no momento de utilizar a cinta certifique-se que as tiras elásticas não estão tensionadas e envolva a faixa em torno do tronco, na parte inferior das costas. Puxe a cinta e coloque o fecho aderente na região do abdômen. Em seguida, puxe as tiras elásticas e posicione sobre o fecho aderente frontal de acordo com o nível de compressão desejada.

É válido destacar que esse acessório ficará em contato constante com o corpo, seja durante o expediente de trabalho ou até mesmo em momentos de atividade física. Por isso, é essencial fazer a higiene correta da cinta com água e sabão neutro.

Em 1986, o Shopping da Saúde foi inaugurado em Belém visando atender o consumidor varejista com diversos produtos da área de bem-estar e saúde. Para conferir todos os produtos da loja, clique aqui.