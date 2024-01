Shopping da Saúde: entenda os benefícios da bota imobilizadora

Após sofrer uma fratura, lesão ou passar por uma cirurgia no pé ou tornozelo, muitas pessoas precisam imobilizar a região, por meio de uma bota imobilizadora, que é uma ótima alternativa para manter o tornozelo ou pés livres de qualquer sobrecarga que possa atrapalhar o processo de cicatrização. Referência no mercado ortopédico, a Kestal dispõe de botas altamente confortáveis e inovadoras. Esses produtos podem ser encontrados no Shopping da Saúde da Saúde, localizado em Belém, Ananindeua e Castanhal.

Entre as botas da Kestal mais procuradas está a Exofoot, indicada para o tratamento de lesões que ocorrem na região do tornozelo e do pé. O solado do produto é antiderrapante e foi projetado para um caminhar sem risco, em situações normais. Além disso, a bota é super leve e resistente, conforme explica Flávio Cardoso, diretor do Shopping da Saúde.

“Ela possui um fecho aderente que permite a regulagem da pressão a ser exercida. Além disso, é livre de metais, não sendo necessário a retirada para exames de imagem. Encontramos ela em duas versões e três cores”, destaca.

Recuperação mais rápida

Outro diferencial da Exofoot é a sua altura, que é parecida com a de um tênis esportivo, possibilitando uma recuperação sem interferir nas estruturas sadias do corpo. É válido ressaltar que a palmilha da bota é produzida em visco elástico, seu forro é resistente e lavável.

Bota Exofoot Kestal garante mais autonomia ao usuário (Reprodução/Kestal)

De acordo com Flávio Cardoso, a bota imobilizadora auxilia na reabilitação de maneira mais rápida e intensiva em casos de lesões musculares, articulares, luxações, entorses, contusões e tendinites. A Exofoot também pode ser utilizada no pós-operatório.

Kestal

A linha de produtos ortopédicos e acessórios da Kestal é desenvolvida com tecnologia de ponta, inovação e pesquisa. Cada item é cuidadosamente elaborado para proporcionar conforto, suporte e alívio para aqueles que precisam. Todos os produtos da empresa são veganos e não são testados em animais, além de serem produzidos no Brasil.

Outro ponto importante é que a empresa visa sempre comercializar produtos e serviços para saúde, que proporcionem bem-estar às pessoas.

Diversos produtos da Kestal estão disponíveis no Shopping da Saúde, que está no mercado varejista paraense desde 1986, atendendo o consumidor com vários itens da área da saúde e bem-estar. Para conferir todos os produtos e saber mais sobre a loja, clique aqui.