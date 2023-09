Shopping da Saúde destaca os benefícios do monitoramento fetal de bolso

O monitoramento fetal é um dos procedimentos mais importantes para garantir o bem-estar do bebê durante a gestação. O doppler fetal, como também é chamado, é um aparelho muito utilizado pelas grávidas para ouvir os batimentos cardíacos e verificar o estado de saúde do bebê, a partir da 12ª semana de gestação. O Shopping da Saúde destaca os benefícios do uso do equipamento durante a gestação.

O diretor do Shopping da Saúde, Flávio Cardoso, destaca que "o monitoramento fetal é um instrumento bastante importante para ver mudanças no registro da frequência cardíaca do feto e, através da mudança da frequência cardíaca, é possível verificar observar possíveis sintomas, como a hipóxia, que ocorre quando o teor de oxigênio está baixo, sofrimento fetal, se o cordão está em volta do pescoço do bebê, entre outros. Então, o aparelho é muito importante durante a gestação".

O mercado conta com diversos aparelhos de monitoramento fetal. O aparelho possibilita que a mãe verifique os batimentos cardíacos do bebê em casa ou em qualquer lugar, o que traz facilidade e praticidade para o dia a dia de toda a família.

"Ele pode ser transportado para qualquer lugar e ser verificado de acordo com a saúde da mãe ou do bebê, em qualquer local. O aparelho foi projetado para ser prático e de fácil uso", explica Flávio.

Doppler fetal portátil ou de bolso da marca Montserrat apresenta excelente transmissão da frequência cardíaca do bebê (Reprodução/Montserrat)

O aparelho atua como instrumento preventivo, para que algum problema que possa ocorrer durante a gestação seja detectado o mais rápido possível. “O monitoramento é importante para que qualquer irregularidade possa ser detectada e levada ao médico. Ele é um aparelho usado para escuta do batimento cardíaco, mas através disso, é possível detectar algum problema e tomar as medidas necessárias", reforça.

Além dos monitores fetais, existem diversos produtos relacionados à saúde, como andador de alumínio com balde, bandagem elástica, colchão de pressão alternada, nebulizador mesh sem fio compacto, oxímetro, estimulador neuromuscular, entre outros itens.

