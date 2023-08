Shopping da Saúde: descubra os benefícios da esteira massageadora para aliviar o estresse

Ter uma esteira massageadora em casa pode ser muito benéfico para saúde e bem-estar, já que é uma forma prática de receber uma massagem, ajudando a aliviar os pontos de tensão e proporcionando uma sensação geral de conforto e relaxamento. O Shopping da Saúde oferece a esteira Massage Mat da Relaxmedic com excelente custo-benefício.

De acordo com Flávio Cardoso, diretor do Shopping da Saúde, a esteira de massagem alivia a tensão muscular, diminuindo dores e desconfortos ligados à rigidez muscular e contraturas, além de auxiliar na diminuição do estresse.

“Já que os efeitos calmantes da massagem diminuem os níveis de tensão e também pode ajudar na melhora do sono por proporcionar sensação de relaxamento”, destaca Flávio Cardoso.

É válido destacar que, embora a asteira Massage Mat possa proporcionar alívio de dores e desconfortos, ela não deve ser considerada um tratamento médico, pois apenas contribui indiretamente para a diminuição de dores musculares causadas por tensão ou postura inadequada. O uso desse produto é doméstico voltado apenas para uso pessoal, sem fins terapêuticos.

Uso da esteira

Flávio Cardoso explica a esteira deve ser utilizada no chão, assento, sofá ou cama. É possível escolher até cinco programas de massagens diferentes e determinar uma região específica para receber a massagem, por exemplo: pernas, lombar, costas ou nuca.

Esteira possui programas automáticos de massagem e pode ser levada para qualquer lugar (Reprodução/Relaxmedic)

“Escolha o nível de intensidade que seja mais confortável e, se desejar, acione a função aquecimento, pois ela ajuda a promover uma maior sensação de relaxamento”, ressalta o diretor do Shopping da Saúde.

Contraindicações

Em casos de problemas de saúde ou pessoas que possuam marca-passo, flebite, trombose, doenças cardíacas e que estejam gestantes recomenda-se sempre a consulta prévia com um profissional da saúde. Também não é recomendado o uso da esteira por pessoas com doenças graves, problemas de sensibilidade na pele ou circulação.

O uso da Massage Mat deve ser feito com moderação. A própria esteira possui desligamento automático após 15 minutos para evitar a estimulação excessiva dos músculos.

Outro ponto importante é que a esteira é super leve e dobrável, ou seja, pode ser levada para todos os lugares. Ela conta com dez motores de massagem vibratória, três níveis de intensidade e controle remoto para controlar todas as funções.

Em 1986, o Shopping da Saúde foi inaugurado em Belém visando atender o consumidor varejista com diversos produtos da área de bem-estar e saúde. Além disso, a empresa possui um telemarketing ativo e uma equipe de executivos de venda altamente qualificados.