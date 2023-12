Shopping Castanheira é destino pet friendly neste natal

Na programação de natal deste ano, além do tradicional trono do Papai Noel, os clientes do shopping Castanheira, em Belém, poderão usar o ‘trono pet’ para tirar fotos com seus animais de estimação e o bom velhinho. Uma oportunidade única para eternizar esse momento especial com a família completa.

O shopping, um dos mais tradicionais empreendimentos de Belém, comemora seus 30 anos de fundação destacando uma característica pioneira na região: ser um espaço pet friendly. O local permite a entrada de animais de estimação, e é totalmente amigável a presença dos amigos de 4 patas.

Castanheira também oferece espaços destinados para os PETS beberem água (Foto: Divulgação)

Mas não é só isso, o Castanheira também oferece espaços destinados para os PETS tomarem água, como as lojas Cheirin Bão e VIVO. De acordo com a lojista Leticia Arraes, a ideia surgiu pensando na inclusão dos animais dentro da rotina familiar. “Eu sempre tive cachorros em casa e eu adoro levá-los para passear, então pensei porque não no meu café ter um espaço específico para os peludinhos, até pq hoje em dia, vemos que muitas pessoas fazem questão de levar seus amiguinhos para dar uma voltinha”.

As ações voltadas para os peludinhos fazem sucesso entre os frequentadores do shopping, sejam clientes ou trabalhadores, que agora podem passear e fazer compras acompanhados de seus melhores amigos. “Eu adoro, inclusive às vezes levo minha filha peluda pro trabalho comigo, acho super importante essa inclusão pet friendly. O espaço se torna mais atrativo para os clientes quando acolhe também seus pets”, comentou Letícia.

Ações voltadas para os peludinhos fazem sucesso entre os frequentadores do shopping (Imagem: O Liberal/ André Oliveira)

Dentro do Castanheira, os melhores amigos de 4 patas também tem uma loja própria para eles, um pet shop. O espaço é um dos mais movimentados e recebe a visita de todas as famílias, além de oferecer serviços como banho e tosa. “Os pets hoje são parte da Família ,então nada mais justo que estejam em todos os momentos com a família. O Castanheira além de oferecer uma diversidade de lojas, praça de alimentação, eventos culturais, também proporciona aos nossos clientes a oportunidade de trazerem seus pets para participarem de todos os momentos. Para maior comodidade ainda temos o Pets Líder no 1° piso. Este é um local onde os clientes podem deixar seus amiguinhos para os serviços de Banho ou tosa enquanto fazem suas compras em segurança”, destacou Renata Gonçalves, gerente do Pet Líder.

Dentro do Castanheira, os melhores amigos de 4 patas também tem uma loja própria para eles (Foto: O Liberal / André Oliveira)

Ainda na programação de natal do Castanheira, não poderia faltar a visita do Papai Noel. Ele estará presente no shopping aos finais de semana, nas sextas, sábados e domingos, sempre das 16h às 20h, no 1º piso. Uma oportunidade única para tirar uma foto com o bom velhinho e guardar essa recordação para sempre.

