Sesc Partituras apresenta três concertos gratuitos em Belém

O Sesc Pará realizará, ao longo de três dias, o Concerto Sesc Partituras, no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, em Belém. O evento ocorrerá no dia 30 de outubro, e nos dia 1º e 10 de novembro. As apresentações acontecem sempre às 19h, com a entrada totalmente gratuita.

O Projeto Sesc Partituras tem o objetivo de resgatar e difundir a música como linguagem que integram o patrimônio cultural do país, por meio da reprodução de canções disponíveis em um acervo virtual com acesso gratuito.

A programação inicia nesta segunda-feira (30), com a apresentação do Grupo Maniçobrass. Já na quarta-feira (1º), será a vez da Camerata Cordas Amazônicas se apresentar no evento. Para fechar a programação, o Quinteto de Sopros da Amazônia será a atração do dia 10 de novembro. Todas as apresentações serão realizadas às 19h e a entrada é gratuita.

Sesc Partituras

O Projeto Sesc Partituras é uma biblioteca virtual de música composta por partituras digitais, obras transcritas através de programas de editoração musical. O Sesc disponibiliza o acesso gratuito às partituras através de um sistema de busca coerente com necessidades dos estudantes, professores, músicos e pesquisadores o que inclui, além da consulta ao catálogo com suas informações, a visualização e possibilidade de download integral de cada obra musical. Além de investir regularmente na pesquisa e editoração de novas partituras através de especialistas visando à preservação e divulgação de acervos históricos, particulares ou institucionais.

A pluralidade do programa proposto pode ser constatada tanto em relação ao período em que as obras foram compostas (constando peças compostas na primeira metade do século XX e até mesmo nos últimos dez anos) quanto aos diferentes tipos de estilo, onde é possível encontrar desde valsas, melodias populares e até mesmo música contemporânea.

O Concerto Sesc Partituras acontece de forma gratuita, no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Reprodução/Fecomércio)

Grupo Maniçobrass

Fundado em 2022, o Grupo Maniçobrass tem como objetivo divulgar a música composta ou adaptada para formação de quinteto de metais, ampliando o cenário da música de câmera no estado do Pará, através da criação de plateia e da qualificação de intérpretes. Nesta jornada musical os componentes também se dedicam em ministrar máster classe de performance, buscando compartilhar conhecimentos e experiências profissionais musicalmente.

Para o Concerto Sesc Partituras o Grupo Maniçobrass trará as músicas: "Largo from xerxes", de George Frideric Handel (1685-1759); "Sonata from Die Bankelsangerlieder',Anonymous(1684); "Rondeau", de Jean Joseph Mouret (1682-1738); "Cabeça de Boi rapsódia para quinteto de metais", de Fernando morais (27/10/2004); "Ali Babá", de Henrique Alves De Mesquita; "Brejeiro", de Ernesto Nazaré; "O bom filho à casa torna", de Bonfiglio de Oliveira e ''220 Avante Camaradas", de Antônio do Espírito Santo.

Quinteto de Sopros da Amazônia

O Quinteto de Sopros da Amazônia foi criado a partir da amizade e do amor à formação camerística tradicional na música de concerto. O objetivo é pesquisar, ensinar e apresentar publicamente um repertório eclético e variado que vai desde o clássico até a música contemporânea e popular brasileira.

No programa para o concerto, o grupo apresentará as composições: "Brejeiro", de Ernesto Nazaré; "Cenas inusitadas", de Thiago Dias; "Danças Brasileiras", de Rami Levin; "Fantasia", de Rafael Bezerra; "Medieval", de Azael Neto; "Onze Janelas", de Emanuel Cordeiro; "Prelúdio", de Flávio Fonseca; "Quinteto de sopros", de Thiago Sias; "Quinteto de para sopros", de Alvaro Carrielo e "Serenata para Cinco", de Edino Kriezer.

Camerata Cordas Amazônicas

Fundada em junho de 2023, a Camerata se dedica à divulgação de composições originais ou adaptadas para um octeto de cordas, enriquecendo e ampliando o horizonte da música de câmara no estado do Pará. O grupo realizou sua estreia em grande estilo no Festival Internacional Eleazar de Carvalho, no mês de julho de 2023.

Para o Concerto Sesc Partituras, a Camerata Cordas Amazônicas apresentará o repertório "Cordas, pra quê te quero", de Vicente J. M. da Fonseca; "Quarteto 2012", de Vicente Fonseca; "Prelúdio Brasileiro para cordas n1", de Flávio Regis Cunha; "MIrim', de César Guerra-Peixe; "Octet ( in Eb major, opus 20 )", de Feliz Mendelssohn e "Sonata para cordas ( 1° mov )", de Carlos Gomes.

Serviço:

Concerto Sesc Partituras

Grupo Maniçobrass

Data: 30/10/2023 (Segunda-feira)

Horário: 19h

Quinteto de Sopros da Amazônia

Data: 01/11/2023 (Quarta-feira)

Horário: 19h

Camerata Cordas Amazônicas

Data: 10/11/2023 (Sexta-feira)

Horário: 19h

Entrada Gratuita

Local:Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/523)