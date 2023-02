Sesc Pará abre inscrições para cursos e atividades em todas as unidades

O Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará, já está com as vagas abertas para diversas atividades esportivas, musicais e de valorização social nas unidades de Belém, Ananindeua, Castanhal, Santarém e Marabá.

Entre as atividades disponíveis estão natação, hidroginástica, musculação, boxe, mix de esportes, iniciação esportiva, karatê, circuito funcional entre outros. Além de atividades semestrais, como é o caso da Casa da Música, em Belém, que oferece cursos de violão, teclado, flauta transversal, musicalização infantil, canto, regência de banda e orquestra e muitos outros. No Sesc Ver-o-Peso, que também está localizado em Belém, ainda há vagas para os cursos de dança trimestrais.

Cursos e atividades estão disponíveis para trabalhadores do comércio, dependentes, conveniados e público em geral (Divulgação Sesc)

As atividades semestrais abrem vagas a partir do dia 10 de cada mês, em todas as unidades. As inscrições são feitas pelo site do Sesc Pará, na aba “Cursos e atividades” e “Atividades presenciais”, onde será possível escolher a unidade de preferência e preencher todos os dados solicitados na área escolhida, após o processo é só aguardar o retorno da central de atendimento.

Os cursos e atividades do Sesc Pará estão abertos para trabalhadores do comércio, dependentes, conveniados e público em geral. Para mais informações acesse o site sesc-pa.com.br e fique de olho nas postagens nas redes sociais do Sesc no Pará.

Serviço:

Facebook: Sesc no Pará

Instagram: @sesc_pa