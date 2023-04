Sesc no Pará oferece opções de turismo para o ano todo

Pioneiro e protagonista em turismo social no país, o Serviço Social do Comércio (Sesc) proporciona aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e comunidade a oportunidade de passeios e viagens a preços acessíveis, ampliando as possibilidades de lazer do público e estimulando o desenvolvimento econômico de várias localidades.

Os diferenciais do turismo no Sesc estão na vertente educativa das ações, na qualidade dos serviços e na preocupação com a integração e inclusão social. Dessa forma, a instituição contribui para a experiência das pessoas, gera benefícios às populações locais e valoriza a cultura e o meio ambiente.

O conceito de turismo responsável, presente nas ações do Sesc, engloba o desenvolvimento sustentável e a solidariedade, tanto para aqueles que passeiam e viajam como para quem os recebe nos destinos.

As excursões e passeios do Sesc não se limitam às atrações convencionais e pontos turísticos tradicionais. Os roteiros são inovadores e temáticos, e promovem diferentes visões do Brasil, evidenciando a cultura, o meio ambiente e a história de cada localidade. Os viajantes vivenciam a troca de experiências com a população local, conhecem tradições e manifestações regionais, aprendem e proporcionam aos destinos visitados a integração da comunidade e o desenvolvimento solidário e sustentável.

O turismo no Sesc proporciona novas oportunidades de lazer, priorizando o enriquecimento cultural, a educação, a melhoria das relações interpessoais, e desenvolvimento integral da saúde, bem como a indução de novas formas de conduta dos indivíduos nos grupos sociais, em relação à coletividade e à natureza, tendo como principal objetivo a multiplicação da consciência ecológica e ao patrimônio histórico cultural brasileiro.

Para 2023 o Sesc no Pará preparou roteiros diversificados para dentro e fora do estado sempre acompanhado por um guia credenciado pelo Ministério do Turismo. Confira abaixo a lista completa de excursões para esse ano:

- Excursão Festival do Miriti: 26 a 28/05/2023 (Abaetetuba e praia do Caripi);

- Excursão Nordeste: 03 a 12/06/2023 (Recife, Caruaru, Maragogi, Sirinhaém e João Pessoa);

- Passeio Eco Park Açaí: 08/07/2023 (Santa Izabel do Pará);

- Excursão Tapajós: 06 a 12/11/2023 (Santarém e Alter do Chão);

- Passeio Oasis Odivelas: 27/10/2023 (Odivelas/PA);

- Excursão Maranhão: 06 a 15/09/2023 (São Luís e Barreirinha/ MA).

As programações podem ser parceladas em até 10x sem juros nos cartões de crédito, débito, dinheiro e pix.

O turismo social do Sesc está localizado na unidade do Sesc Doca (Rua Senador Manoel Barata 1873, Reduto, Belém/PA). Entre em contato pelo telefone/whatsapp (91) 98157-9968 ou por e-mail: sescturismosocial@pa.sesc.com.br e agende sua viagem.