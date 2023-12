Sesc no Pará está com inscrições abertas para cursos e atividades em 2024

O Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará já está com as vagas abertas para diversas atividades e cursos em suas áreas de atuação. As inscrições são realizadas de maneira presencial nas unidades de Belém, Ananindeua, Castanhal, Santarém e Marabá.

Dentro da área do Turismo Social, o calendário da programação de viagens para 2024 começa com Passeio Guará Park, em Santa Izabel. As inscrições são feitas na Rua Senador Manoel Barata, nº 1873, no bairro do Reduto. As viagens no próximo ano serão tanto para destinos dentro do estado, como Bragança, Salinópolis e Curuçá, quanto para estados do Nordeste brasileiro, como Pernambuco, Paraíba e Ceará.

Já na área das atividades esportivas, o Sesc traz no seu leque de opções a musculação, natação, hidroginástica, pilates, boxe, mix de esportes, karatê, muay thai, circuito funcional, entre outros. As unidades Doca (em Belém), Ananindeua e Santarém têm a parte física como destaque.

No Sesc Doca, além das atividades físicas e esportivas, também são oferecidos cursos nas áreas de Corte e Costura, Culinária, Embelezamento, Idiomas e Linguagens, e Literatura.

O Sesc Casa da Música, em Belém, tem uma agenda de atividades semestrais, oferecendo cursos de violão, teclado, flauta transversal, musicalização infantil, canto, regência de banda e orquestra, entre outros. Já no Sesc Ver-o-Peso, que também está localizado em Belém, os cursos de dança são trimestrais.

A unidade Ver-o-Peso está com inscrições abertas para a primeira turma da Vivência "Fotografia e Imaginação" que ocorrerá em 14/01/2024, das 09:30h às 13:30h, e será conduzida com o tema "Subversões: a Belém que cresce em mim", como forma de pensar o cotidiano e as memórias da cidade de Belém no mês do seu aniversário. A atividade é um exercício lúdico, simples e divertido, que nos leva a pensar na potência criativa da nossa imaginação. Utilizando apenas um protótipo de câmera fotográfica de brinquedo, os participantes serão estimulados - a partir de vivências sensoriais - a produzirem imagens mentais. As solicitações de inscrições devem ser encaminhadas para o email psampaio@pa.sesc.com.br, informando nome completo, telefone para contato e idade do participante.

As atividades semestrais abrem vagas a partir do dia 11 de cada mês, em todas as unidades. As inscrições são feitas de forma presencial. Os cursos e atividades do Sesc no Pará estão abertos para trabalhadores do comércio, dependentes, conveniados e público em geral. Informações são disponibilizadas no site sesc-pa.com.br e nas redes sociais do Sesc no Pará.