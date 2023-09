Sesc celebra 77 anos de dedicação ao bem-estar social, cultural e educacional

Motivar sorrisos, curiosidade, alegria de viver, energia, sem descuidar da saúde e da educação. Com sensibilidade para despertar sentimentos, entender e motivar a inclusão e o desenvolvimento, o Serviço Social do Comércio (Sesc) fez 77 anos, no dia 13/9, conseguindo com pioneirismo e inovação, sem perder de vista o acolhimento, um trabalho que tem como foco o ser humano e sua capacidade de ampliar seus horizontes.

Fundado pela Confederação Nacional do Comércio em 13 de setembro de 1946, o Sesc,é uma instituição privada e mantida pelos empresários do comércio, está presente em todos os estados do Brasil.

No Pará, o Sesc conta atualmente com 13 unidades nos seguintes municípios: Belém (Doca, Sesc Casa da Música, Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso e Restaurante do Comerciário), Ananindeua, Castanhal, Marabá, Altamira e Santarém. Além de quatro Centros Educacionais Sesc Ler nos Municípios em Benevides, Salinópolis, Inhangapi e São Francisco do Pará, escolarizando maiores de 15 anos, na Educação de Jovens e Adultos, além de abrigar o projeto Criar Sesc que atende crianças matriculadas no ensino fundamental e, através de seminários e cursos de atualização contribui para a formação continuada dos professores das Redes Pública e Privada.

O bem-estar e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e da população em geral, norteiam a atuação do Sesc na área da Saúde. O Sesc no Pará conta com várias clínicas odontológicas em seis Municípios do interior (Tailândia, Capanema, Paragominas, Redenção e Rondon do Pará), além de duas Unidades Móveis de clínicas odontológicas, chamadas OdontoSesc, que percorrem o interior do Estado e, uma Unidade Móvel nova e moderna, exclusiva realizando exames gratuitos de prevenção do câncer do colo de útero e mamografia, para trabalhadoras do comércio - o Saúde Mulher.

O Sesc também fomenta a cultura com duas Bibliotecas sobre rodas, o BiblioSesc, que promove o acesso à leitura aos bairros e Municípios onde existe essa carência. Sem esquecer a alimentação de qualidade que o Sesc oferece em seu Restaurante do Comerciário à preços acessíveis e do Programa Mesa Brasil.

Além disso, o Sesc é conhecido por seus programas culturais, que abrangem desde exposições de arte e apresentações teatrais até concertos e festivais de música. O Sesc além de preparar seus espaços para desenvolvimento de possibilidades de diálogo da arte com outras formas de conhecimento, reconhecendo a cultura como um conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo e de uma civilização, com expressão na música, teatro, dança, cinema, exposições, literatura, pensamentos, artes visuais e muito mais.

A participação do Sesc na formação do indivíduo ultrapassa o ensino regular, com ação complementar, projetos de alfabetização, de valorização pessoal, de conhecimentos, entre outros. Nesta área, o Sesc oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Idiomas, Cursos de Valorização Social, Educação Ambiental, Criar Sesc (contraturno escolar) e Sala de Ciências.

Com objetivo de contribuir para uma melhor qualidade de vida dos trabalhadores do comércio, seus dependentes e público em geral, o Sesc desenvolve ações na área do lazer que envolvem Desenvolvimento Físico-Esportivo, Recreação e Turismo Social. São atividades que promovem o bem-estar dos indivíduos e o seu desenvolvimento humano e pleno, por meio de ações lúdicas, recreativas e de entretenimento.

À medida que o Sesc celebra mais um aniversário, reafirma seu compromisso com a missão de servir à sociedade, tornando o acesso à cultura e à educação uma realidade para todos. Sua influência positiva é sentida em todo o Brasil, e sua dedicação contínua ao bem-estar social é motivo de celebração para todos nós.

Em 2023 o Sesc traz como presente para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo do Estado do Pará, a inauguração, em breve, do Sesc Casa de Artes Cênicas, que terá como protagonismo as linguagens teatro, dança e circo.