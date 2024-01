Sesc Casa da Música está com inscrições abertas para cursos regulares

O Sesc no Pará está com vagas abertas para os cursos na área de música, na unidade Sesc Casa da Música, em Belém. As atividades formativas regulares são em formato semestral. Todas as informações sobre horários, valores e faixas etárias estão disponíveis no site: sesc-pa.com.br.

O Sesc Casa da Música é um polo de educação musical que promove tanto o ensino técnico quanto a integração social e cultural por meio da música. As inscrições para os cursos do primeiro semestre de 2024 já estão abertas e seguem até 31 de janeiro. Elas são realizadas de forma presencial na unidade que fica localizada na travessa Quintino Bocaiúva, 589, esquina com a Rua Manoel Barata.

No total, 17 cursos serão realizados de fevereiro a junho. A lista ofertada conta com violão; cavaquinho; guitarra; contrabaixo; violino; viola; violoncelo; teclado; bateria; percussão; flauta transversal; canto popular; regência de bandas e orquestras; prática de orquestra; coral Sesc Casa da Música e curso de musicalização que tem a finalidade de iniciar crianças ao mundo musical.

Os cursos têm valores de R$ 125,00 para trabalhadores do comércio e seus dependentes, R$ 260,00 para os conveniados e R$ 525,00 para o público em geral. A taxa é única para o semestre e pode ser parcelada no cartão de crédito.

Programa de comprometimento e gratuidade - PCG

O Sesc Casa da Música e o Sesc Casa de Artes Cênicas também oferecem cursos de forma gratuita, por meio do Programa de Comprometimento à Gratuidade (PCG). Este compromisso prioriza os trabalhadores do comércio e seus dependentes, estudantes da educação básica da rede pública e comunidade em geral, cuja renda familiar mensal bruta não ultrapasse o valor de três salários mínimos nacionais, com a devida comprovação. O acesso ao PCG se dá por meio de editais para os processos seletivos nas diferentes localidades onde o Sesc no Pará atua, publicados no site: sesc-pa.com.br.

SERVIÇO

Inscrições presenciais nos locais:

Sesc Casa da Música (Travessa Quintino Bocaiúva, 589, esquina com a Rua Manoel Barata).

Informações:

(91) 3222-0359 / 98157-9840 (Sesc Casa da Música).

(91) 4005-9587 (Gerência de Comunicação do Sesc no Pará).