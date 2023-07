Sesc Casa da Música é referência em educação musical em Belém

Com o objetivo de educar musicalmente o público que tem apreciação pela música, contando com uma equipe de instrutores capacitados e com ampla experiência profissional, o Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará possui uma unidade em Belém que oferta cursos de percussão; bateria; violão; cavaquinho; violino; violoncelo; canto; flauta transversal; guitarra; contrabaixo; teclado; musicalização infantil (flauta doce ou escaleta); clarinete; saxofone; trompete e regência de banda e orquestra, o Sesc Casa da Música. Cada curso tem duração semestral e as inscrições para o próximo semestre estão abertas e vão até dia 10 de agosto no site: www.sesc-pa.com.br/.

Fundado em 06 de março de 1994, com o nome de Eduardo Falesy, o Sesc Casa da Música oferece cursos regulares na área musical, com a finalidade de educar a clientela comerciária e comunidade em geral com o bom gosto pela música.

Instituição também oferece aulas de música para crianças (Divulgação/Sesc Pará)

Com a reinauguração do espaço em abril de 2014, a unidade investe na educação musical, criando metodologias inovadoras, diversificando os cursos ofertados e com uma equipe de professores com formação musical do erudito ao popular. A metodologia aplicada é de fácil assimilação, fazendo com que o aluno desenvolva seu potencial artístico em médio prazo.

O Sesc Casa da Música atende em média de 200 a 300 alunos por semestre, em um espaço físico de excelência, que é referência no ensino musical na capital paraense. O horário de atendimento é ampliado, das 8h às 21h, o que possibilita que funcionários do comércio frequentem as aulas após o expediente de trabalho. Outra vantagem são os valores acessíveis e diferenciados em relação à realidade do mercado.

A unidade desenvolve ações de cunho social através de cursos, oficinas e projetos na área da música. A preocupação com a qualidade dos serviços prestados pelo Sesc é a marca inconfundível da instituição, por isso, a Casa da Música, possui em seu quadro educacional técnicos em instrução com ampla experiência profissional, extremamente capacitados para exercerem a função de professores/instrutores de música.

O Sesc Casa da Música fica localizado na Travessa Quintino Bocaiúva, 575, esquina com a Rua Manoel Barata, em Belém. Mais informações pelo telefone (91) 98157-9840.