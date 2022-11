Senac realiza programação gratuita em Marabá sobre qualificação e empreendedorismo

Nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro o Senac em Marabá realiza a 1ª Feira de Qualificação e Empreendedorismo “Conectando Saberes”, uma programação inteiramente gratuita, com palestras, exposições, além de bate-papo, live e podcast sobre temas essenciais para quem quer decolar na carreira profissional.

As atividades ocorrem das 9h às 21h nos dois dias de evento e foram pensadas com olhar atento às principais tendências do mercado de trabalho, tendo o objetivo de proporcionar orientação profissional para jovens e adultos, por meio de experiências significativas sensoriais e cognitivas, em segmentos como Gestão, Tecnologia, Beleza e Comércio.

A Feira também é uma ótima oportunidade para o público visitante conhecer de perto os novos ambientes do Núcleo de Educação Profissional do Senac em Marabá, que passou por recente reforma de ampliação, trazendo mais inovação para os marabaenses. Um exemplo é o novo Laboratório de Hardware, instalado para ampliar as possibilidades de qualificação no âmbito da Tecnologia da Informação.

Serão dois dias de programação que incluem os segmentos de Gestão, Tecnologia, Beleza e Comércio (Divulgação Senac)

Quem visitar o evento poderá participar de Testes Vocacionais, workshops sobre tendências na área de beleza, exposição de Mão Robótica, demonstrações sobre o uso de gamificação com Minecraft na rotina das empresas e muito mais. Um dos momentos altos será a Live “A tecnologia e o futuro do trabalho: desenvolvendo novas habilidades”, com o Head de Inovação e Transformação Digital da empresa Vibe Tecnologia, André Coelho, no dia 01/12, às 19h, com transmissão pelo Instagram @senac_pa. Engenheiro de Software há mais de 15 anos, André é especialista em Inovação e empreendedor apaixonado por negócios e tecnologia, sendo fundador da Techzei, uma aceleradora de talentos da área.

INSCRIÇÕES

Para participar das atividades os interessados devem acessar o site do Senac Pará www.pa.senac.br para preencher o formulário de inscrição on-line. Ou a inscrição pode ser realizada presencialmente na unidade Senac – NEP Marabá, localizada na Avenida Nagib Mutran, 427 – bairro Cidade Nova. Informações: (94) 3324-2942.

Confira a programação:

QUARTA-FEIRA | 30/11

Interação Tecnológica: Exposição de Mão Robótica

Manhã: 09h às 12h | Tarde: 14h às 18h

Construindo um itinerário formativo: Testes Vocacionais e de Perfis Profissionais com ênfase no itinerário formativo do Senac.

Manhã: 09h às 12h | Tarde: 14h às 18h

"Conectando ideias”: Aprenda a Economizar seu Dinheiro de Forma Assertiva.

Manhã: 9h e 11h | Noite: 19h

"Conectando ideias”: O Mercado de Trabalho e Suas Tendências.

Manhã: 9h e 11h | Tarde: 14h e 16h

Interação Tecnológica: Exposição de Trabalhos “Planilhas interativas do Excel”

Manhã: 10h às 12h

Interação Tecnológica: Entendendo as Rotinas de uma Empresa no Minecraft (Gamificação)

Tarde: 14h às 18h

Oficina: Conhecendo as Tendências da Área da Beleza

Tarde: 14h às 18h | Noite: 19h às 21h

Podcast Interativo: Perfil Profissional de Alta Performance

Tarde: 17h

QUINTA-FEIRA | 01/12

Workshop: Produtos e Experiências de Beleza

Manhã: 09h às 12h | Tarde: 14h e 16h

Interação Tecnológica: Exposição de Mão Robótica

Manhã: 09h às 12h | Tarde: 14h às 18h

Construindo um itinerário formativo: Testes Vocacionais e de Perfis Profissionais com ênfase no itinerário formativo do Senac.

Manhã: 09h às 12h | Tarde: 14h às 18h | Noite: 19h às 21h

"Conectando ideias”: O Mercado de Trabalho e Suas Tendências.

Manhã: 9h e 11h | Tarde: 14h e 16h

Interação Tecnológica: Exposição de Trabalhos “Planilhas interativas do Excel”

Manhã: 10h às 12h

Interação Tecnológica: Entendendo as Rotinas de uma Empresa no Minecraft (Gamificação)

Tarde: 14h às 18h

Bate-papo SEBRAE: Empreendedorismo e inovação

Tarde: 16h às 18h

LIVE “A tecnologia e o futuro do trabalho: desenvolvendo novas habilidades”

Com André Coelho, Head de Inovação e Transformação Digital na Vibe Tecnologia

Noite: 19h

Transmissão pelo Instagram @senac_pa

Encerramento: evento cultural

Noite: 20h

Para saber mais, visite o instagram ou site do Senac Pará.