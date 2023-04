Seminário regional sobre moradia popular reuniu prefeitos e prefeitas da AMATCarajás em Parauapebas

Com objetivo de debater sobre moradia popular no Pará, foi realizado no Ginásio Poliesportivo de Parauapebas, na última sexta-feira (14), o I Seminário Regional “Habitação para Todos”. A iniciativa da Prefeitura de Parauapebas, em parceria com a AMATCarajás, contou com a participação dos deputados federais Keniston Braga e Andrea Siqueira, do ministro das cidades, Jader Filho, do presidente da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), Luís André Guedes, prefeitos da Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (AMATCarajás), além da população e lideranças locais.

O seminário foi uma oportunidade para compartilhar os caminhos de acesso ao ‘Minha Casa, Minha Vida’ e a outros programas do Ministério das Cidades. Em sua fala, o ministro Jader Filho apresentou as ações estratégicas nas áreas de habitação, saneamento e mobilidade urbana. Também foi debatida a retomada das obras do programa de habitação e a ampliação da nova fase do programa para o sul e sudeste do Pará.

VEJA MAIS

Lideranças estiveram reunidas para ouvir as demandas dos moradores da região (Divulgação/ AMATCarajás)

A vice-presidente da AMATCarajás e prefeita de Nova Ipixuna, Dra. Graças Matos, representou a entidade durante o evento. Em seu discurso, destacou a importância do debate para os municípios paraenses que em breve serão beneficiados com o programa ‘Minha Casa, Minha Vida’.

O evento foi marcado também por uma rodada de palestras com os diretores do Ministério das Cidades e representantes do Governo do Pará sobre o programa 'Sua Casa'.