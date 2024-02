Sem dieta restritiva: veja como ter uma rotina alimentar saudável e equilibrada

Criar uma rotina alimentar saudável e equilibrada pode ser um desafio para muitas pessoas, especialmente em um mundo onde a pressão por dietas restritivas e padrões de beleza irreais são constantes. No entanto, adotar uma abordagem gentil e consciente em relação à alimentação é essencial para promover o bem-estar físico e mental. Para enfrentar essa mudança é importante traçar estratégias onde o corpo e a mente se ajustem de forma mais natural e sustentável.

Ao iniciar uma nova rotina alimentar, é importante focar em alimentos que tragam nutrição e prazer, sem culpa associada, afirma o nutricionista Fernando Leite. “Isso pode incluir a introdução de mais frutas adequadas aos objetivos, vegetais, grãos integrais e proteínas magras no cardápio diário. Além disso, é fundamental trabalhar a questão psicológica envolvida na alimentação, entendendo os gatilhos emocionais que levam a escolhas alimentares menos saudáveis e buscando alternativas para lidar com essas emoções de forma positiva”.

(Foto: O Liberal / André Oliveira)

O equilíbrio entre corpo e mente desempenha um papel crucial na manutenção de uma rotina alimentar saudável a longo prazo. Ao nutrir não apenas o corpo com alimentos propostos pelos profissionais capacitados da área é possível alcançar os objetivos de saúde e bem-estar de forma mais eficaz e sustentável.

Venha descobrir mais sobre como criar uma rotina alimentar saudável e equilibrada no episódio #3 da segunda temporada do podcast "Entre Nós". Neste episódio, a apresentadora Dayane Baía recebe o renomado nutricionista Fernando Leite para um animado bate-papo. Eles debatem os desafios enfrentados ao tentar estabelecer hábitos alimentares saudáveis, sem recorrer a dietas restritivas e prejudiciais, visando sempre o bem-estar e a harmonia do corpo.

Junte-se a nós nessa jornada de descobertas e reflexões sobre nutrição e bem-estar. Ouça agora o podcast "Entre Nós" e alimente-se de conhecimento. Você pode ouvir o episódio no Libplay, em www.oliberal.com/play, ou na sua plataforma de stream favorita.