Selo comemorativo aos 75 anos do TCE-PA é lançado com homenagem aos ex-presidentes

As comemorações pelos 75 anos do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) tiveram mais dois importantes momentos na última sexta-feira (16), com o lançamento do selo comemorativo do jubileu de diamante da Corte de Contas e a entrega do Colar Presidencial aos ex-presidentes da instituição. A cerimônia ocorreu no auditório Eneida de Moraes, no Palacete Faciola, em Belém, contando com a presença de autoridades, familiares dos homenageados e servidores do Tribunal de Contas.

Para a Presidente do TCE-PA, Conselheira Lourdes Lima, o selo comemorativo dos Correios destaca a relevância do órgão de fiscalização para a sociedade paraense em mais de sete décadas de história.

“O Tribunal de Contas tem cumprido sua missão fiscalizadora, e ao longo dessa trajetória, vem trabalhando para propor melhorias. O TCE chega aos 75 anos moderno e eficiente. A trajetória deste Tribunal é marcada por importantes realizações, união e dedicação daqueles que ajudaram e ajudam a construir a instituição até aqui”, disse a Conselheira.

O selo comemorativo será utilizado nas correspondências expedidas pelo TCE e marca a importância da instituição (Rodrigo Lima/Ascom TCE-PA)

Os Correios perpetuaram por meio da emissão de selos postais, as datas e os eventos relevantes no contexto das instituições nacionais. Cada selo passa a fazer parte do acervo iconográfico, bibliográfico e histórico da estatal, além de compor coleções de filatelistas de todo o mundo, perpetuando para as futuras gerações todos os fatos merecedores de registro.

O selo comemorativo do TCE-PA será utilizado nas correspondências expedidas pelo Tribunal nos próximos meses e poderá ser visualizado no Museu Serzedello Corrêa, que funciona no edifício-sede do Tribunal, preservando a memória institucional do órgão de controle externo.

Conduzida pelo gerente de vendas da Superintendência Estadual dos Correios, Rivanil da Silva Pires, a obliteração do selo comemorativo contou com a participação da presidente do TCE-PA, Conselheira Lourdes Lima; do procurador-geral de contas do Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA), Patrick Bezerra; seguido pela presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA), desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento; pela subprocuradora do Ministério Público do Estado do Pará, Ubirajara da Silva Pimentel; pela Vice-Presidente do TCE-PA Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes; pelo Corregedor do TCE-PA Conselheiro Fernando Ribeiro; pelos Conselheiros Cipriano Sabino e Odilon Teixeira; além dos conselheiros substitutos Julival Rocha, Milene Cunha e Edvaldo Souza; conselheiro aposentado Lauro Sabbá, e o conselheiro substituto aposentado Edilson Oliveira e Silva.

Obliteraram ainda o selo Helena Ayres, representante do ex-presidente do TCE-PA, conselheiro aposentado Manuel Ayres; a procuradora de contas Silaine Vendramin e o procurador de contas Stephenson Victer; a secretária de Controle Externo do TCE-PA Ana Paula Cruz e o autor do selo comemorativo Paulo Maurício Coutinho.

Homenagem

Após o lançamento do selo, o TCE-PA homenageou seus ex-presidentes com a entrega do Colar Presidencial. Instituída pela Resolução nº 18.943, de 22 de agosto de 2017, a outorga da insígnia simboliza o reconhecimento do Tribunal de Contas pelos serviços prestados ao controle externo estadual e à sociedade paraense.

Receberam o Colar Presidencial do TCE os Conselheiros aposentados Sebastião Santos Santana, Manuel Ayres e Lauro Sabbá e os Conselheiros Cipriano Sabino e Odilon Teixeira, incluindo ainda o Conselheiro Luís Cunha.