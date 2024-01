Segurança: Equatorial Pará orienta sobre os cuidados necessários com a rede elétrica em construções

Manter todo cuidado na hora de entrar em contato com a rede elétrica é fundamental para garantir a segurança de todos e evitar problemas. A Equatorial Pará orienta à população que, antes de iniciar a construção ou reforma de um imóvel, é importante observar a localização da rede elétrica, principalmente, se for necessário instalar andaimes e construir marquises ou sacadas. A falta de cuidado com esses elementos pode causar acidentes graves ou até fatais.

Entre os principais pontos que podem ajudar a evitar acidentes na rede elétrica é analisar previamente os trabalhos da obra e a localização da rede, para que, caso seja necessário, se instale barreiras protetoras para garantir o manuseio seguro de vergalhões, tábuas ou canos, por exemplo, ou mesmo solicitar à Equatorial um possível afastamento da rede para que os serviços sejam efetuados.

Além disso, é necessário ter ciência de que paredes, janelas e sacadas não podem ser erguidas em uma distância menor que 2,5 metros da rede de energia. Isso evita toques acidentais na fiação que podem resultar em acidentes graves ou até acidentes por indução de energia elétrica. Outro ponto importante é não mexer nos fios da rede como forma de afastá-los do local da construção. Somente profissionais da distribuidora estão aptos a realizar este tipo de manuseio.

O executivo de segurança da Equatorial Pará, Éder Carvalho, destaca que os cuidados são imprescindíveis para garantir a segurança de todos.

“Realizar a obra de maneira descuidada é um perigo para as pessoas que passam próximo ao local, para os trabalhadores e para os donos. Portanto, é de extrema importância atentar-se a todos os detalhes, porque salvam vidas”, afirma Éder.

Vale destacar que os profissionais devem ser capacitados e, durante toda a obra, precisam utilizar equipamentos de proteção, como por exemplo, capacetes e luvas. Caso a obra ou reforma seja na parte interna do imóvel, o ideal é restringir o acesso a estas áreas, principalmente se houver crianças em casa.

Cuidado redobrado

As obras que são realizadas em telhados e construções de dois ou mais andares, merecem uma atenção especial, pois ficam mais suscetíveis a acidentes com a rede de média tensão.

Ao manusear telhas galvanizadas e calhas, as pessoas devem se certificar que estas não irão tocar os fios e cabos energizados. Os andaimes devem ser construídos longe da rede elétrica, assim como as pinturas de fachadas e as instalações de painéis devem ser mantidas a uma distância segura da rede de energia. É válido usar anteparo, divisórias, telas, redes, com orientação de um profissional habilitado, pois esses recursos isolam as áreas de trabalho e impedem a aproximação de equipamentos, materiais e ferramentas da rede.