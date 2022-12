Secretaria de Agricultura de Marabá atende mais de 8 mil famílias

Dados da Secretaria Municipal de Agricultura de Marabá (Seagri) apontam que, durante este ano, mais de oito mil famílias de pequenos produtores rurais foram atendidas pelo órgão, com diversos serviços, entre eles, assistência técnica e programas de avicultura e piscicultura.

Ao longo do programa de avicultura, a Seagri entregou 250 kits com lona, comedouro, bebedouro, tela, ração e cem pintos. Já a ação de piscicultura, contou com 80 tanques escavados e a entrega de kits com peixes juvenis, ração, aerador, tanque rede e auxílio técnico.

Programa de avicultura é um dos destaques da Seagri (Divulgação/Prefeitura de Marabá)

Veja, a seguir, mais ações realizadas pela Seagri:

- Conclusão do laticínio da Vila Sororó: o projeto trata-se de um edifício que será entregue em 2023. “É um prédio que ficou parado por 15 anos e a gente conseguiu concluir, através de um recurso federal com a Caixa Econômica”, explica o secretário adjunto de agricultura, Marcos Paulo Eleres;

- Irrigação: ao longo desse programa, foram atendidas 250 famílias e também houve a entrega de kits, que auxiliam em sistemas agroflorestais e fruticultura;

- Cultivo de plantas sem solo (hidroponia): essa ação gerou a rentabilidade de seis a sete mil reais por mês para os produtores que tiveram acesso aos kits disponibilizados pela Seagri;

- Apicultura: no total, 80 famílias foram atendidas nesse programa, que envolve o manuseio de abelhas com e sem ferrão.

Crescimento

De acordo com o secretário adjunto de agricultura, Marcos Paulo Eleres, esses programas provocaram o crescimento da Seagri.

“Hoje nós temos mais de 12 programas dentro da secretaria e ano que vem tem novidade. A gente quer trabalhar com inseminação artificial para o gado leiteiro, fortalecendo aquilo que vai ser inaugurado, que é o laticínio”, afirma o secretário.

Marcos Paulo Eleres atua como secretário adjunto de agricultura de Marabá. Ele comemora o crescimento da Seagri em 2022. (Divulgação/Prefeitura de Marabá)

Atualmente, a Seagri está presente em diversas localidades da zona rural de Marabá, como a Volta do Tapirapé, distante cerca de 245 km no núcleo urbano. A expectativa para 2023 é a ampliação do maquinário agrícola e também o fortalecimento do laboratório de solo, conforme comenta o secretário Marcos Paulo.

“Nós, aqui da agricultura, queremos parabenizar os produtores porque para a secretaria esse avanço é sinal que eles valorizam a questão do investimento do recurso público. Neste final de ano, a gente quer parabenizar todos os produtores por esse momento e dizer que a Secretaria de Agricultura está sempre de portas abertas para todos os nossos programas”, finaliza o secretário adjunto.