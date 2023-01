Saúde do idoso: dicas para viver melhor

Os cuidados com a saúde física e mental na terceira idade devem ser redobrados para que se tenha qualidade de vida e bem-estar. O médico Bruno Sampaio, coordenador médico corporativo do produto médico da família do Hapvida NotreDame Intermédica, elenca dicas para a manutenção da saúde durante esta fase da vida.

A alimentação saudável e a prática de atividades físicas são fundamentais para o bem-estar e o especialista lembra que o isolamento social, devido à pandemia de covid-19 deixou muitos idosos em casa e a rotina precisa ser retomada.

Ele alerta que antes do retorno, é importante a realização de uma avaliação com médico e especialista de educação física para analisar a atual condição do idoso, além de indicar os exercícios, períodos e cargas ideais para cada um.

O próximo passo é o estímulo à prática das atividades por meio das idas aos parques, praças e espaços abertos sob a orientação de familiares ou especialistas. Bruno destaca a realização das atividades orientadas por telemonitoramento, como a telemedicina.

“A prática de atividade física na saúde do idoso é importante para salientar a necessidade de uma orientação nutricional do ponto de vista da alimentação saudável para que esse idoso tenha todos os nutrientes e condições necessárias para manter a sua saúde”, explica o coordenador médico.

A saúde mental também deve ser observado principalmente no comportamento do idoso e em irregularidades de sono, humor, sentimentos de solidão e tristeza.